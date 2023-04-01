В Екатеринбурге потеплеет до +18 градусов

В Екатеринбурге и Свердловской области на следующей неделе потеплеет до +19°. Как указано на сайте Уральского гидрометцентра, сегодня в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями, небольшой дождь. Температура днем составит +11°...+13°. ветер будет южный, юго-западный 4-9 м/с, порывы до 14 м/с.

В Свердловской области сегодня ожидается +9°...+14°, на севере до +6°. Ветер южный, юго-западный 4-9 м/с, местами порывы до 15 м/с.

В воскресенье, 2 апреля, в Екатеринбурге ночью будет облачно с прояснениями, днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью — 0°...+2°, днем — +14°...+16°. Ветер ночью юго-западный 4-9 м/с, днем неустойчивый слабый.

В Свердловской области ночью облачно с прояснениями, местами небольшой дождь, на севере с мокрым снегом, днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью температура опустится до -2°...+3°, днем поднимется до +12°...+17°, на севере до +7°. Ночью будет юго-западный ветер 4-9 м/с, местами порывы до 15 м/с, днем неустойчивый слабый.

В понедельник, 3 апреля, в Екатеринбург ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура ночью составит 0°...+2°, днем — +16°...+18°. Ветер будет неустойчивым и слабым.

В Свердловской области в понедельник будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура ночью -2°...+3°. Днем — +14°...+19°, на севере до +9°. Ветер неустойчивый и слабый.

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