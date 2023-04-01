Социальные пенсии с 1 апреля проиндексированы на 3,3%

В России с 1 апреля социальные пенсии будут увеличены на 3,3%. С учетом повышения в июне 2022 года общий объем индексации за год составляет 13,6%.

Получателями социальных пенсий являются россияне, которые не имеют достаточного трудового стажа для получения страховой пенсии. Также пенсии положены инвалидам и тем, кто потерял кормильца.

Традиционно социальную пенсию индексируют один раз в год — 1 апреля. Однако в связи с высокой инфляцией в 2022 году индексацию провели в два этапа. Первый состоялся в июне 2022 года, тогда уровень социальной пенсии был увеличен на 10%. В 2021 году индексация составила 8,6%.

Размер индексации рассчитывается по темпам роста прожиточного минимума пенсионеров за прошедший год. По данным на сайте Соцфонда РФ, размер социальной пенсии составляет от 6,1 тыс. до 17,2 тыс. руб. в месяц в зависимости от категории получателя.

Леонид Уварчев