«Локомотив-Кубань» обыграл «Нижний Новгород» в серии 1/4 финала плей-офф Единой лиги ВТБ

«Локомотив-Кубань» получил первую победу в первом матче 1/4 финала Единой лиги ВТБ, обыграв «Пари Нижний Новгород». Игра закончилась со счетом 93:81 (20:16, 20:23, 22:21, 31:21).

Самым результативным игроком матча в составе «Локомотива-Кубань» стал Окаро Уайт, он набрал 16 очков. Также результаты показали Джейлен Бэрфорд (13 очков), Владислав Емченко (11) и Андрей Мартюк (10). В составе «Пари Нижний Новгород» 31 очко набрал Джермейн Лава.

Второй матч четвертьфинальной серии между командами также пройдет в Нижнем Новгороде 2 апреля.

Татьяна Ручкина

Читайте нас в Telegram