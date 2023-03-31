Фасад дома с Мефистофелем на Лахтинской ждет капремонт

Фонд капитального ремонта Санкт-Петербурга объявил аукцион на восстановление фасада дома с Мефистофелем на Лахтинской улице, 24. Подрядчика назовут 10 апреля, контракт с ним подпишут до 1 мая, сообщили в пресс-службе жилищного комитета.

Исполнителю предстоит изготовить модель Мефистофеля по сохранившимся формам и отлить гипсовую форму барельефа, а после разместить на фасаде. Стоимость восстановления оценили примерно в 3 млн руб. Проведение работ будет контролировать комитет по охране памятников.

Ранее «Ъ-СПб» рассказывал, что сбитый с фасада исторического дома в Петербурге Мефистофель станет экспонатом Центра культурного наследия.

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