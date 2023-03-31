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Коммерсантъ FM
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«Солвекс» закрывает двери

Из-за чего у туроператора образовались большие долги перед клиентами

Один из старейших туроператоров страны — «Солвекс» — прекращает работу. Компания не может расплатиться с клиентами из-за международной обстановки. Во время пандемии она массово отменяла поездки, а потом была вынуждена предоставлять равнозначную замену. На это оператор потратил более 12 млн руб., также свыше 5 млн руб. пришлось вернуть за несостоявшиеся туры. Ситуация усугубилась после того, как Россия начала военные действия на Украине. Кроме того, после банкротства туроператора Mouzenidis его долги перешли «Солвекс», а это почти 8,5 млн руб.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Последние несколько лет компания работала без прибыли, так что выплатить даже такую сумму для нее было затруднительно, отметил партнер юридической группы GRM Сергей Новиков: «Размер убытков, который озвучила компания, существенный, потому что, например, выручка за 2021 год у нее составила всего 27,4 млн руб., то есть речь идет практически о четырехмесячной прибыли.

Если принять во внимание, что убытки за 2021-й были 1 млн руб., то два года компания работала без прибыли, а это действительно очень серьезная нагрузка. У "Солвекса" были и хорошие времена, к примеру, в 2017 году выручка составила 78 млн руб. Во время пандемии она существенно сжалась и разжаться, к сожалению, не смогла. Что касается ситуации с теми, кому туроператор что-то должен, то выходов у собственника не так много.

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Компания небольшая, и размер требований от физических лиц по проданным услугам менее 300 тыс. руб. Никто из пострадавших не может самостоятельно подать на ее банкротство. Но у "Солвекса" есть действующее исполнительное производство на сумму 1,3 млн руб., открытое по требованию кредитора. Он совершенно спокойно может подать на банкротство, и в рамках этой процедуры возможно определение субсидиарной ответственности или возмещение убытков. Поэтому, думаю, все только начинается».

«Солвекс» работал на рынке 30 лет. Его основным направлением была Болгария. Также он отправлял туристов в Грецию, Израиль, Словакию, Финляндию, Венгрию, на Кипр и в страны Юго-Восточной Азии. Директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко считает, что рынок могут покинуть и другие операторы. Хотя массовым процесс не будет, подчеркивает он:

«У подавляющего большинства компаний по-прежнему есть долги, в первую очередь они должны зарубежным партнерам, а также российским туристам — некоторые из них так и не получили деньги.

Поэтому есть моменты, которые настораживают, но динамика возврата долгов за последний год достаточно хорошая. С 65 млрд руб. мы вышли на 3,5-4 млрд руб. — это данные на начало 2023 года. Опасаться массовых уходов не стоит, но какие-то отдельные случаи могут быть. Компании выживают, в основном меняя профиль. Они массово уходят на внутренний рынок, но и международка на месте не стоит. Мы имеем активные туристические связи с 33 странами».

Руководство «Солвекс» объяснило, что 2 февраля Минэкономразвития отказалось предоставлять субсидии и отсрочку возврата денег за отмененные туры. Именно после этого компания и решила закрыть бизнес. Вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин отмечает, что Болгария, на которую ориентировался «Солвекс», — нишевое направление. Поэтому повторить судьбу компании, по его мнению, могут операторы из подобного сегмента:

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«Условия таковы, что даже при наличии возможности получить визу мы сталкиваемся с проблемами, в частности, с логистикой, с тем, что перелеты стали существенно дороже и дольше. В этой ситуации за последние годы фиксируется фактически второй случай, когда компания прекращает деятельность. Первым был Mouzenidis Travel, сейчас похожая история с "Солвексом", когда необходимо задействовать фонды персональной ответственности и фонд страхования для выплаты денег туристам.

Вместе с тем туроператоры, несмотря на сложности, смогли вернуть фактически более 90% долгов, и они, если посмотреть на реестр выездного туризма, показывают стабильность в выполнении обязательств перед путешественниками. Из-за сложностей с перелетами и платежами туристы, наоборот, возвращаются к турагентам. За последние четыре года были единичные случаи прекращения работы компаний. Это нельзя сравнивать, например, с периодом 2014 года, когда закрылись 30 организаций».

По информации издания RTN, фонд персональной ответственности «Солвекса» достигает 2,3 млн руб. Финансовые гарантии по внутреннему туризму — 0,5 млн руб.

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Александр Рассохин, Елена Иванова

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