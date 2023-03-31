Общение на миллион

На Кубани не снижается число зарегистрированных случаев телефонного и интернет-мошенничества. Только за прошлый год в регионе было зарегистрировано 14 тыс. таких случаев, а в Краснодаре — почти 5 тыс. Мошенники входят в доверие жертв, желающих заработать «легкие» деньги, убеждают под разными предлогами внести требуемые для заработка средства (зачастую кредитные), после чего пропадают. Юристы считают, что в большинстве случаев найти злоумышленников и вернуть деньги нереально ввиду продуманности обманных схем. В полиции говорят, что ежегодно задерживают десятки причастных к дистанционным преступлениям лиц, но чаще всего это лишь исполнители.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В 2022 году в Краснодарском крае было зарегистрировано 14 тыс. случаев интернет-мошенничества. Раскрыто было 2 тыс. таких преступлений (57 — в составе организованных преступных групп), задержано более 800 лиц. Такую информацию «Ъ-Кубань» предоставили в ГУ МВД по Краснодарскому краю. По данным краевого главка, в 2021 году было зарегистрировано 14,4 тыс. IT-мошенничеств. Раскрыто было 1266 преступлений, из них 55 в составе организованных преступных групп, задержаны 780 лиц.

Как рассказал «Ъ-Кубань» официальный представитель УМВД по Краснодару Артем Коноваленко, дистанционный вид мошенничества — самый распространенный в столице Кубани на протяжении последних лет. Только за прошлый год в Краснодаре было зарегистрировано 4712 преступлений с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, включая кражи со счетов на банковских картах. За минувший период 2023 года — уже 950 таких преступлений, что на 249 преступлений меньше, чем за аналогичный период прошлого года. «Статистика показывает, что в Краснодаре в день регистрируется от 6 до 12 подобных преступлений, соответственно, каждые два часа в городе кто-то становится жертвой телефонных или интернет-мошенников»,— говорит господин Коноваленко.

Кредиты для мошенников

В марте в полицию с сообщением о мошенничестве обратилась жительница Юбилейного микрорайона Краснодара. Женщина пояснила, что ей позвонил неизвестный мужчина, представился сотрудником службы безопасности банка и уведомил о подозрительных операциях по ее расчетному счету. Для сохранности денег звонивший убедил женщину получить потребительские кредиты в пяти финансовых учреждениях, после чего через банкоматы перевести деньги на указанные им счета. Действуя по рекомендациям лжебанкира, женщина перевела злоумышленникам более 6 млн руб., а затем поняла, что стала жертвой телефонных мошенников и обратилась в полицию.

«Полицейские установили личность и местонахождение владельца одного из банковских счетов, на который поступила часть похищенных у потерпевшей денег. Находясь в служебной командировке, краснодарские оперативники задержали 23-летнего жителя Москвы и доставили в Краснодар»,— сообщили в ГУ МВД по краю.

По словам полицейских, злоумышленник, получив на свой банковский счет 320 тыс. руб. от потерпевшей, перевел их мошенникам, оставив себе 4 тыс. руб. в качестве вознаграждения.

Сейчас правоохранители устанавливают иных лиц, причастных к совершению преступления. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Злоумышленнику грозит до десяти лет лишения свободы. В настоящее время он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

«Он стал говорить, что, если денег нет, необходимо взять кредит или позаимствовать нужную сумму у знакомых»

В редакцию «Ъ-Кубань» обратилась жительница Краснодара Мария М. и сообщила, что мошенники, используя необычную схему, смогли завладеть 1,6 млн руб., которые девушка взяла в банках, чтобы оплатить необходимые действия для вывода якобы заработанных ею денег. Она состояла в инвестиционной группе одной из социальных сетей, где к ней обратилась некая Юлия, тоже якобы занимающаяся торговлей на фондовом рынке, и предложила заработать на ставках на спорт. Новая знакомая Марии убедила ее в беспроигрышности заработка, показав скриншоты переписки с неким Андреем, который называл счет игры до того, как игра состоялась. Попасть в собеседники Андрея можно было только по рекомендации. Ставки нужно было делать не в российской, а в зарубежной букмекерской конторе через доверенное лицо, используя платежную систему QIWI.

«Внесение платежа осуществлялось через QIWI-кошелек, заявку на оплату осуществлял Андрей, ставку также делал он. После того как 12 февраля игра состоялась и выигрыш появился на сайте, Андрей сообщил мне, что для вывода средств на сайт нужно заплатить налог в размере 15% от выигрыша, который составил 6,7 млн руб. Он стал говорить, что нужно это сделать срочно, и если денег нет, необходимо взять кредит или позаимствовать нужную сумму у знакомых. Юлия подтвердила мне в переписке, что также берет кредиты и показала скриншот выведенных денег»,— рассказала собеседница «Ъ-Кубань».

В итоге Мария взяла под залог автомобиля более 1 млн руб. в кредитных организациях и внесла их в качестве налога, по нескольким таким выигрышам, но якобы из-за ошибок в сопутствующем платежу комментарии деньги просто пополняли счет девушки на сайте, а вывести их не представлялось возможным. Тогда она заподозрила обман, стала интересоваться схемой в интернете и нашла информацию о том, что сайт, где находятся два ее счета с крупными суммами денег (свыше 10 млн руб.), причислен к мошенническим, а в сети приводится много подобных случаев обмана граждан, пытавшихся заработать на ставках на спорт. После этого девушка обратилась в полицию.

Артем Коноваленко сообщил «Ъ-Кубань», что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество» (ч. 4 ст. 159 УК РФ), ведется следствие.

Порочные схемы

По статистике УМВД по Краснодару, чаще всего мошенники представляются работниками банковских учреждений, сообщают о попытке неких злоумышленников оформить на имя жертвы кредит и убеждают человека взять реальный кредит в личном кабинете банка, чтобы опередить мошенников и перевести деньги на якобы безопасный счет. После этого на номер жертвы, как правило, поступают звонки от лжесотрудников правоохранительных органов, которые подтверждают факт попытки мошенниками взять кредит на имя владельца счета, и убеждают человека следовать инструкциям «банковских работников».

«Причем звонки чаще всего поступают с подменных номеров, которые совпадают с официальными номерами банков и государственных структур, поэтому, если перезвонить, попадаешь в реальные банки или официальные ведомства»,— рассказывает Артем Коноваленко.

По его словам, мошенники часто размещают в популярных пабликах информацию о быстрых заработках на биржах, о вкладах с высокими процентами, о спортивных выигрышах и так далее. Доверчивые граждане перечисляют злоумышленникам деньги, но не получают в итоге обещанного дохода. Часто встречаются случаи, когда люди устанавливают на свои мобильные устройства предложенные мошенниками программы и вводят данные банковских карт, предоставляя злоумышленникам доступ к счетам. «Часто люди берут кредиты, закладывают имущество, чтобы вложиться в тот или иной кажущийся им успешным проект, но в итоге лишаются своих денег»,— говорит официальный представитель УМВД по Краснодару.

Среди прочих способов, которыми пользуются мошенники для заработка, Артем Коноваленко называет фишинговые сайты, адрес которых отличается от официальных одним или несколькими символами, но, регистрируясь на этих интернет-ресурсах, гражданин позволяет списывать свои средства или отправлять их не по адресу, совершая онлайн-покупки.

Традиционный способ обмана — звонок от «родственника» с просьбой за деньги увести его от уголовной ответственности. «Когда мы задерживаем курьеров, мы задерживаем лишь посредников в цепочке преступной деятельности. Как правило, они сами не знают организаторов. Основываясь на практике, могу сказать, что почти все преступления дистанционного характера совершаются лицами из других субъектов федерации, а это осложняет процесс их розыска и привлечения к ответственности. Но отмечается снижение числа дистанционных преступлений, что мы связываем с увеличением профилактической работы с населением»,— говорит господин Коноваленко.

Десятки лиц, причастных к случаям дистанционного мошенничества, краснодарские правоохранители задерживают ежегодно, но, по словам Артема Коноваленко, в большинстве случаев это посредники, которые передают средства организаторам. «Бывает, конечно, что задерживаем и организаторов. По этому направлению у нас работают отдельные следственно-оперативные группы, специально созданные для раскрытия такого рода преступлений»,— подытожил официальный представитель УМВД по столице Кубани.

Вероятность вернуть деньги мала

Управляющий партнер адвокатского бюро «Правовой статус» Алексей Иванов представляет интересы нескольких жертв таких случаев и вынужден констатировать, что в борьбе против интернет-мошенничеств правоохранительные органы практически бессильны. «Это связано как со сложностью расследования преступлений, совершенных в интернете, так и с недостатком профессионалов, способных на деле расследовать такого вида мошенничества. Более того, в связи с желанием людей заработать "легкие" деньги и низкой раскрываемостью я прогнозирую рост подобных преступлений и скептически отношусь к возможности найти злоумышленников и вернуть деньги в большинстве случаев»,— говорит собеседник «Ъ-Кубань».

Чем раньше, по словам юриста, подано заявление, тем выше вероятность вернуть деньги

Адвокат Александр Валявский советует в случае, когда человек понимает, что стал жертвой мошенников, немедленно обращаться полицию. Чем раньше, по словам юриста, подано заявление, тем выше вероятность вернуть деньги. Дополнительно можно позвонить в банк и сообщить о мошенничестве, сотрудники банка обязаны реагировать на такие обращения клиентов.

«В большинстве случае вероятность возврата денег крайне мала. Злоумышленники используют анонимные электронные кошельки или банковские счета, оформленные на подставных лиц. С этой целью нанимаются так называемые заливщики: люди, готовые получить денежный перевод на свою карту и передать полученные деньги злоумышленникам за определенное вознаграждение»,— говорит господин Валявский.

Чтобы не стать жертвой мошенников, юрист советует в первую очередь повышать финансовую грамотность, а именно: понимать, что средний процент по банковскому вкладу составляет примерно 6–7% годовых и если некто обещает большую доходность, вероятнее всего, это мошенники.

Алексей Иванов и вовсе советует не отвечать ни на какие звонки с неизвестных номеров, а также скептически оценивать любые предложения неизвестных людей о возможности заработать легкие деньги.

«Легких денег не бывает, а вот случаи легкой потери ваших денег — вполне. Помните, что расставаться с деньгами следует только по договору и только на предсказуемых условиях. Не стоит основываться на словах, допустим, Паши, которому сказал некий Саша, которому что-то подобное передала знакомая Маша. Это несерьезно. Если вы заподозрили что-то неладное, сразу обратитесь в службу банка и изложите ситуацию. Заблокируйте карту. Обратитесь с письменным заявлением в полицию»,— резюмирует господин Иванов.

Дмитрий Михеенко

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