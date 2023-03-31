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В Курской области последствия снегопада устраняют порядка 50 единиц техники

На федеральных трассах Курской области порядка 50 единиц техники устраняют последствия мощного циклона, основная сила которого пришлась на восточную часть региона. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт в своем telegram-канале. За минувшие сутки израсходовано 350 т песко-соляной смеси, 280 из них на воронежской трассе.

31 марта на дорогах региона работают порядка 80 снегоуборочных машин с песко-соляной смесью, около 50 стоит в резерве. При необходимости на расчистку выйдут еще 120 машин.

По прогнозу, в регионе в районе двух часов ночи ожидается снегопад. Роман Старовойт сообщил, что к непогоде «усиленно готовятся» и посоветовал воздержаться от поездок на автомобиле тем, кто уже сменил зимнюю резину.

Напомним, из-за аномального снегопада 30 марта на трассах в Ростовской области образовались многокилометровые пробки. Самый большой затор возник на трассе М-4, где власти перекрыли 76 км дороги.

Также из-за непогоды особый режим работы объявлен в филиале ПАО «Россети Центр»—«Курскэнерго». К устранению технологических нарушений привлечено 10 бригад: 35 человек и 12 единиц техники. Также в распоряжении предприятия находится 101 резервный источник электроснабжения, который может быть использован для обеспечения электроэнергией социально значимых объектов региона.

В Белгородской области в Губкине был зафиксирован климатический рекорд для конца марта 19 мм за восемь часов снегопада. В городе в уборке участвуют семь комбинированных дорожных машин, восемь тракторов, два грейдера для чистки и обработки дорог, а также один экскаватор для погрузки пескосоляной смеси.

Снегоуборочные машины проходят, в первую очередь, магистральные дороги, по которым ездят маршрутные автобусы. Коммунальные службы чистят автобусные остановки, тротуарные дорожки и сходы к пешеходным переходам, пояснил глава Губкина Михаил Лобазнов. Во дворах снег убирают управляющие компании. Задействовано почти 200 человек.

Как сообщали в экстренных службах, утром в Волоконовском районе Белгородской области из-за снегопада в результате ДТП погибла 71-летняя пассажирка Renault Logan. Автомобиль выехал на встречную полосу, столкнувшись с Audi 100.

Владимир Зоркий

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