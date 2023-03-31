За год Тимашевский район привлек 4,1 млрд рублей инвестиций

За 2022 год в основной капитал предприятий Тимашевского района привлекли 4,1 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края по итогам отчетной сессии муниципалитета.

«Кроме того, есть задел на будущее — в стадии реализации 5 инвестиционных проектов с объемом инвестиций в 1,8 миллиардов рублей. Это позволит создать порядка ста пятидесяти новых рабочих мест, увеличить доходы и поступления в бюджет»,— отметил в докладе глава Тимашевского района Андрей Палий.

По его словам, в прошлом году муниципалитет показал хорошие результаты во всех сферах экономики. Крупные и средние предприятия произвели продукцию более чем на 85 млрд руб., что почти на 12% больше прошлогоднего показателя. За счет этого Тимашевский район занял седьмое место в регионе по объему отгруженных товаров собственного производства.

Андрей Палий сообщил, что в прошлом году в Тимашевске благоустроили два парка, а также территорию пляжа и сквера. Кроме того, в районе построили спортзал для сельской школы, детские и спортивные площадки, два ФАПа и один офис врача общей практики. Также провели капремонт городского спорткомплекса с бассейном, двух школьных пищеблоков, здания для музыкальной школы и занятий боксом в станицах Медведовской и Новокорсунской, а также двух сельских домов культуры. Построили 11 км газопроводов, теплотрассу и отремонтировали более 30 км дорог.

Как отметил вице-губернатор Александр Руппель, сейчас по комплексному социально-экономическому развитию район занимает 12 место на Кубани, а по экономическому развитию — третье. По итогам отчетной сессии совет депутатов признал работу главы и администрации района удовлетворительной.

«Мы видим положительную динамику по вводу жилья, в промышленном производстве, сельском хозяйстве, транспортировке и хранении. А по ряду направлений — таких как розничная торговля и строительство — район показывает динамику выше среднекраевого уровня»,— сказал Александр Руппель.

Татьяна Ручкина

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