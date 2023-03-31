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В Петербурге скончался выдающийся ученый и медик Николай Климко

Профессор, доктор медицинских наук и завкафедрой клинической микологии, аллергологии и иммунологии СЗГМУ им. Мечникова Николай Климко ушел из жизни в Санкт-Петербурге. Об этом в пятницу, 31 марта сообщил вице-губернатор города Олег Эргашев.

С его слов, господин Климко принимал участие более чем в двух десятках научных исследований препаратов от аллергических проявлений. Ученый написал множество научных статей и подготовил огромное количество высококвалифицированных специалистов.

Вице-губернатор также выразил соболезнование близким и друзьям Николая Климко. О месте прощания с профессором станет известно позднее.

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