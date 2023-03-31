Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«Маэстро» заселился в санаторий

На торгах продан один из крупнейших активов «Треста №14»

В рамках банкротства «Треста №14» — некогда крупного пермского застройщика — продан санаторий-профилакторий «Сосновый бор», которым управляло предприятие. Актив продавался на торгах в течение полугода, за это время стоимость объекта упала в полтора раза. Новым владельцем «Соснового бора» стала пермская компания «Маэстро», управляющая недвижимостью. Источники предполагают, что покупателю имущества интересен участок под санаторием, который впоследствии может быть вовлечен в строительство. В то же время эксперты отмечают, что сфера санаторно-курортных услуг на фоне удорожания заграничного отдыха становится более привлекательной.

Фото: vlagere.ru

Фото: vlagere.ru

Конкурсный управляющий «Треста №14» сообщил о продаже на торгах санатория-профилактория «Сосновый бор», ранее принадлежащего застройщику. Как сообщается в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве, «Сосновый бор» продали за 109 млн руб. пермской компании «Маэстро», занимающейся арендой и управлением недвижимостью. Договор с победителем аукциона заключили 31 марта. В последний раз имущественный комплекс «Соснового бора» выставлялся на торги 24 января за 155,7 млн руб.

До банкротства «Трест №14» управлял своим санаторием-профилакторием «Сосновый бор», находящимся на Гайве, по ул. Усадебной, 55. По сведениям сайта компании, он имеет лицензии на оказание санаторно-курортной помощи населению и круглогодичное оздоровление детей и подростков. Санаторий работает и сейчас, а также готовится к приему детей в лагерь на летние смены 2023 года. Комплекс «Соснового бора» включает в себя участок площадью 9,56 га, состоящий из двух обособленных территорий, спальные корпуса, клуб-столовую, прачечную, беседку и другие служебные постройки. В лот также входила мебель и оргтехника, находящаяся в санатории-профилактории. Впервые «Сосновый бор» был выставлен на аукцион в минувшем сентябре за 173 млн руб., из-за отсутствия участников торги проводились несколько раз с понижением цены.

В январе 2021 года Арбитражный суд Пермского края открыл в отношении ПАО «Трест №14» конкурсное производство из-за долгов перед ФНС в размере около 200 млн руб. Еще 418,7 млн руб. «Трест №14» задолжал одному из банков по договору кредитной линии.

Учредители АО «Маэстро» в «СПАРК-Интерфакс» не раскрываются, компания учреждена летом 2022 года, управляет обществом предприниматель Артем Мальцев. Господин Мальцев в качестве ИП занимается обработкой лома, отходов и пластмасс, производством линолеума, стеклянных изделий и прочего. Связаться с управляющим компании «Маэстро» по известным «Ъ-Прикамье» телефонам не удалось.

По сведениям информированного источника, в приобретении санатория-профилактория «Треста №14» могли быть заинтересованы краевые власти. Собеседник объяснил это тем, что в «Сосновом бору» отдыхают дети, в том числе за счет средств регионального бюджета. В Корпорации развития Пермского края, которая ранее собиралась выкупить «Трест №14», заявили, что не рассматривают возможность приобретения актива. Напомним, что в 2020 году КРПК планировала выкупить «Трест №14», потом корпорация решила приобрести только долгострои компании, но позднее отказалась и от этих планов.

Несколько источников на рынке санаторно-курортных услуг предположили, что новому собственнику «Соснового бора» в большей степени интересен не сам санаторий, а земельный участок. «Почти 10 га земли в черте города за такую цену — это очень выгодная покупка. Не исключено, что новый владелец в дальнейшем попробует изменить назначение земли и продать участок под застройку — по частям под ИЖС или весь целиком под многоэтажный жилой комплекс»,— говорит один из собеседников.

По словам директора агентства Research & Decisions Регины Давлетшиной, стоимость таких объектов, как «Сосновый бор», оценивается по объему генерируемого денежного потока. При этом оптимальный срок окупаемости инвестиций в регионе — семь-восемь лет. «Этот санаторий отличается хорошим расположением и транспортной доступностью, он известен в Перми и имеет своих клиентов. Это сложный, высокоответственный бизнес, очень дифференцированный по внутренним процессам. Такой объект должен найти своего покупателя, поэтому долго продавался на торгах»,— заметила Регина Давлетшина. Инвесторы, заходя в какой-либо проект, детально его оценивают. Вероятно, покупатель посчитал, что реальная стоимость санатория-профилактория почти вдвое меньше начальной, добавила директор Research & Decisions.

Генеральный директор санатория «Уральская Венеция», президент региональной Ассоциации работников санаторно-курортных организаций (АСКОР) Владимир Тимофеев считает цену продажи актива несколько заниженной. По его мнению, покупателю целесообразно сохранить профиль объекта. «Насколько я помню, там хороший бассейн, есть отдельно стоящие домики, какая-то лечебная база. Если усовершенствовать эту инфраструктуру, то вполне можно развивать санаторий, дом отдыха или детский лагерь, в зависимости от предпочтений собственника»,— полагает эксперт.

По его словам, емкость этого рынка в Пермском крае сегодня очень велика. Господин Тимофеев говорит, что сейчас в регионе работает 21 санаторно-курортное предприятие, в которых всего около 4,5 тыс. коек. Согласно его данным, в среднем люди покупают путевки на две недели, поэтому за год санатории региона могут предоставить лечение примерно 110 тыс. человек, а это лишь 4% жителей региона. «Потребность в услугах сегодня намного выше возможностей отрасли, а на фоне удорожания отдыха за рубежом спрос на путевки в санатории будет только расти. Так что, по сравнению с другими направлениями бизнеса, например торговлей или управлением коммерческой недвижимостью, эта сфера сейчас выглядит весьма привлекательно»,— подчеркнул руководитель АСКОР.

Евгения Ахмедова, Екатерина Артемова

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...