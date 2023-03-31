«Маэстро» заселился в санаторий

В рамках банкротства «Треста №14» — некогда крупного пермского застройщика — продан санаторий-профилакторий «Сосновый бор», которым управляло предприятие. Актив продавался на торгах в течение полугода, за это время стоимость объекта упала в полтора раза. Новым владельцем «Соснового бора» стала пермская компания «Маэстро», управляющая недвижимостью. Источники предполагают, что покупателю имущества интересен участок под санаторием, который впоследствии может быть вовлечен в строительство. В то же время эксперты отмечают, что сфера санаторно-курортных услуг на фоне удорожания заграничного отдыха становится более привлекательной.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: vlagere.ru Фото: vlagere.ru

Конкурсный управляющий «Треста №14» сообщил о продаже на торгах санатория-профилактория «Сосновый бор», ранее принадлежащего застройщику. Как сообщается в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве, «Сосновый бор» продали за 109 млн руб. пермской компании «Маэстро», занимающейся арендой и управлением недвижимостью. Договор с победителем аукциона заключили 31 марта. В последний раз имущественный комплекс «Соснового бора» выставлялся на торги 24 января за 155,7 млн руб.

До банкротства «Трест №14» управлял своим санаторием-профилакторием «Сосновый бор», находящимся на Гайве, по ул. Усадебной, 55. По сведениям сайта компании, он имеет лицензии на оказание санаторно-курортной помощи населению и круглогодичное оздоровление детей и подростков. Санаторий работает и сейчас, а также готовится к приему детей в лагерь на летние смены 2023 года. Комплекс «Соснового бора» включает в себя участок площадью 9,56 га, состоящий из двух обособленных территорий, спальные корпуса, клуб-столовую, прачечную, беседку и другие служебные постройки. В лот также входила мебель и оргтехника, находящаяся в санатории-профилактории. Впервые «Сосновый бор» был выставлен на аукцион в минувшем сентябре за 173 млн руб., из-за отсутствия участников торги проводились несколько раз с понижением цены.

В январе 2021 года Арбитражный суд Пермского края открыл в отношении ПАО «Трест №14» конкурсное производство из-за долгов перед ФНС в размере около 200 млн руб. Еще 418,7 млн руб. «Трест №14» задолжал одному из банков по договору кредитной линии.

Учредители АО «Маэстро» в «СПАРК-Интерфакс» не раскрываются, компания учреждена летом 2022 года, управляет обществом предприниматель Артем Мальцев. Господин Мальцев в качестве ИП занимается обработкой лома, отходов и пластмасс, производством линолеума, стеклянных изделий и прочего. Связаться с управляющим компании «Маэстро» по известным «Ъ-Прикамье» телефонам не удалось.

По сведениям информированного источника, в приобретении санатория-профилактория «Треста №14» могли быть заинтересованы краевые власти. Собеседник объяснил это тем, что в «Сосновом бору» отдыхают дети, в том числе за счет средств регионального бюджета. В Корпорации развития Пермского края, которая ранее собиралась выкупить «Трест №14», заявили, что не рассматривают возможность приобретения актива. Напомним, что в 2020 году КРПК планировала выкупить «Трест №14», потом корпорация решила приобрести только долгострои компании, но позднее отказалась и от этих планов.

Несколько источников на рынке санаторно-курортных услуг предположили, что новому собственнику «Соснового бора» в большей степени интересен не сам санаторий, а земельный участок. «Почти 10 га земли в черте города за такую цену — это очень выгодная покупка. Не исключено, что новый владелец в дальнейшем попробует изменить назначение земли и продать участок под застройку — по частям под ИЖС или весь целиком под многоэтажный жилой комплекс»,— говорит один из собеседников.

По словам директора агентства Research & Decisions Регины Давлетшиной, стоимость таких объектов, как «Сосновый бор», оценивается по объему генерируемого денежного потока. При этом оптимальный срок окупаемости инвестиций в регионе — семь-восемь лет. «Этот санаторий отличается хорошим расположением и транспортной доступностью, он известен в Перми и имеет своих клиентов. Это сложный, высокоответственный бизнес, очень дифференцированный по внутренним процессам. Такой объект должен найти своего покупателя, поэтому долго продавался на торгах»,— заметила Регина Давлетшина. Инвесторы, заходя в какой-либо проект, детально его оценивают. Вероятно, покупатель посчитал, что реальная стоимость санатория-профилактория почти вдвое меньше начальной, добавила директор Research & Decisions.

Генеральный директор санатория «Уральская Венеция», президент региональной Ассоциации работников санаторно-курортных организаций (АСКОР) Владимир Тимофеев считает цену продажи актива несколько заниженной. По его мнению, покупателю целесообразно сохранить профиль объекта. «Насколько я помню, там хороший бассейн, есть отдельно стоящие домики, какая-то лечебная база. Если усовершенствовать эту инфраструктуру, то вполне можно развивать санаторий, дом отдыха или детский лагерь, в зависимости от предпочтений собственника»,— полагает эксперт.

По его словам, емкость этого рынка в Пермском крае сегодня очень велика. Господин Тимофеев говорит, что сейчас в регионе работает 21 санаторно-курортное предприятие, в которых всего около 4,5 тыс. коек. Согласно его данным, в среднем люди покупают путевки на две недели, поэтому за год санатории региона могут предоставить лечение примерно 110 тыс. человек, а это лишь 4% жителей региона. «Потребность в услугах сегодня намного выше возможностей отрасли, а на фоне удорожания отдыха за рубежом спрос на путевки в санатории будет только расти. Так что, по сравнению с другими направлениями бизнеса, например торговлей или управлением коммерческой недвижимостью, эта сфера сейчас выглядит весьма привлекательно»,— подчеркнул руководитель АСКОР.

Евгения Ахмедова, Екатерина Артемова