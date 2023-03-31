Коллекция музея истории Ростова пополнилась сотней новых экспонатов

Ростовчане передали в музей истории родного города более сотни предметов, сообщает пресс-служба администрации донской столицы.

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В число экспонатов вошли документы Ростовской-на-Дону Городской Управы начала XX века, рисунки донского художника Виталия Маркина, набор стеклянных аптечных и парфюмерных пузырьков конца XIX – начала XX века, записная книжка известного ростовского краеведа Владислава Смирнова, барабан ростовского джаз-оркестра Кима Назаретова, денежные купюры и семейные письма.

По словам главы администрации Ростова Алексея Логвиненко, сегодня фонд музея состоит из более чем 4 тыс. предметов. В 2024 году они войдут в экспозицию музея, посвященную 275-летию города Ростова-на-Дону.

Анастасия Назарова