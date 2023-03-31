Власти Кубани установят одинаковый размер единовременной выплаты всем участникам СВО

Администрация Краснодарского края установит одинаковый размер единовременной выплаты в размере 100 тыс. руб. всем жителям региона, участвующим в спецоперации, независимо от того, в каких подразделениях они служат. Об этом сообщил в своем Telegram-канале депутат Госдумы Дмитрий Гусев. Ранее он направлял соответствующий запрос губернатору региона.

«Ранее единовременная краевая выплата была положена только тем бойцам, кто проходит службу в именных "Краснодарских" подразделениях. Это было несправедливо»,— отметил Дмитрий Гусев.

23 февраля он направил депутатский запрос в администрацию Краснодарского края и обсудил вопрос с губернатором Вениамином Кондратьевым. В ответном письме депутату Госдумы замгубернатора края Александр Власов сообщил, что минтруда и соцразвития региона разработало проект постановления об одинаковых выплатах военнослужащим. Он уже согласован с минфином края и проходит антикоррупционную экспертизу.

Татьяна Ручкина

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