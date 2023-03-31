В Адыгее контрактник осужден за неявку на службу во время мобилизации

Майкопский гарнизонный военный суд приговорил военнослужащего Юрия Ширяева к лишению свободы сроком на 5 лет 3 месяца с отбыванием в колонии общего режима за неявку в часть в ходе мобилизации, сообщает Военное следственное управление СК РФ по Южному военному округу. Подсудимый проходил службу по контракту в звании рядового.

Суд установил, что Юрий Ширяев17 ноября 2022 года без уважительных причин не явился на службу. В этот период в Российской Федерации проходила частичная мобилизация. Военнослужащий проживал сначала в городе Черкесске Карачаево-Черкесской Республики, а затем в станице Геймановская Тбилисского района Краснодарского края. Именно там он был задержан и доставлен в военную комендатуру в городе Армавире 27 декабря 2022 года.

Анна Перова, Краснодар