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В Адыгее контрактник осужден за неявку на службу во время мобилизации

Майкопский гарнизонный военный суд приговорил военнослужащего Юрия Ширяева к лишению свободы сроком на 5 лет 3 месяца с отбыванием в колонии общего режима за неявку в часть в ходе мобилизации, сообщает Военное следственное управление СК РФ по Южному военному округу. Подсудимый проходил службу по контракту в звании рядового.

Суд установил, что Юрий Ширяев17 ноября 2022 года без уважительных причин не явился на службу. В этот период в Российской Федерации проходила частичная мобилизация. Военнослужащий проживал сначала в городе Черкесске Карачаево-Черкесской Республики, а затем в станице Геймановская Тбилисского района Краснодарского края. Именно там он был задержан и доставлен в военную комендатуру в городе Армавире 27 декабря 2022 года.

Анна Перова, Краснодар

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