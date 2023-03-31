Застройщик «Альтернатива» потребует 1,5 млн рублей с петербургских градозащитников за затягивание стройки

Застройщик «Альтернатива», входящий в ГК «ПСК», подал в суд иск к общественникам, которые протестовали против сноса зданий на проспекте Бакунина, 33. Девелопер рассчитывает получить с них более 1,5 млн руб., пишет 31 марта «Деловой Петербург».

Заседание по делу состоится 3 апреля в Куйбышевском районном суде. ГК «ПСК» еще в 2021 году выкупила у PLG проект строительства жилого дома бизнес-класса на проспекте Бакунина, 33, рядом с Синопской набережной и Смольным. На участке 0,3 Га планировалось построить 9-этажный комплекс бизнес-класса площадью 16,5 тыс. кв. м.

Градозащитники считают идущие под снос постройки историческими. Группа общественников во главе с активистом Центрального района Ярославом Костровым обратились в суд и добилась приостановки работ. Однако после проиграли все суды против КГИОП и Госстройнадзора в трех инстанциях.

«Судебное разбирательство, которое длилось больше года, привело к остановке строительства, повлияло на наши планы, на экономику проекта и на финансовые обязательства. Многочисленные экспертизы и три инстанции подтвердили, что в основе иска от инициативной группы, называющей себя "градозащитниками", ничего, кроме их фантазии, не было. Но нам пришлось это доказывать, что потребовало времени и издержек. Сумма иска не учитывает все издержки, которые мы понесли на время приостановки строительных работ. 1,59 млн руб. — это лишь прямые расходы на экспертизы и дополнительное время юристов»,–– прокомментировали иск в ГК «ПСК».

В свою очередь Ярослав Костров на своей странице в VK назвал требование заинтересованного лица «абсурдным». Происходящее он оценил как «очередную попытку давления на градозащитное сообщество, чтобы оно ни в коем случае не подавало в суд на органы власти типа КГИОПа или Стройнадзора».

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