Юрий Каннер, президент Российского еврейского конгресса:
— Раньше, когда было туговато, запасались впрок многими вещами. В начале 90-х даже засыпали в амбар в родовом доме моего приятеля в деревне под Новосибирском несколько тонн пшеницы. Но, к счастью, эти запасы так и не пригодились, пришлось их перепродать.
Сейчас же, как и многие россияне, заготавливаем запасы на «белый день». Грядет светлый праздник Пейсах, у православных — Пасха. Запасаемся яйцами, мацой, другими продуктами. В холодильнике припасена бутылка отличной водки — ждем в гости любимого племянника, который ее обожает.
Федор Конюхов, путешественник-рекордсмен:
— Природные катаклизмы по масштабам не сравнятся ни с какими лавинами и цунами от решений банковской системы или правительства. Поэтому у меня есть НЗ (неприкосновенный запас) путешественника: вода, охотничьи спички, сублимированные продукты, одежда, носки и термобелье.
Я думаю не о том, как деньги уберечь, а о том, чтобы всегда быть готовым к любым вызовам, которые бросает природа. И опасаюсь не черного дня, а неумения людей объединиться перед любыми невзгодами.
Алексей Мамонтов, президент Московской международной валютной ассоциации:
— В шутке — «по рекомендации Минфина, отложенного на черный день должно хватить минимум на год» — лишь часть шутки. Мои точки опоры — депозиты, драгоценные инвестиционные монеты, «голубые фишки», ПИФы, облигации. И я эффективно ими управляю.
Если у кого сохранились доллары и евро, то лучше хранить их в наличной форме и в банковских ячейках, чтобы оперативно воспользоваться. Ну а для поддержания доходности можно взять облигации компаний растущих секторов.
Леонид Каганов, писатель-фантаст, поэт, сценарист:
— Запасов нет. Денег никогда не копил: то ли их у меня не было в достаточном количестве, то ли так жил безбедно, что копить не приходило в голову. У меня на черный день есть только идеи.
Я же писатель, хотя сейчас уже больше программист. И эту профессию я получил в запас на черный день, но она и сейчас пригодилась. У меня есть записная книжка, куда записываю идеи, смешные слова, сюжеты. Когда мне будет лет 90 и Альцгеймер, и я не смогу придумывать ни смешных слов, ни идей, ни новых сюжетов, вот у меня и будет запас, из которого я буду что-то брать.
Юрий Лоза, певец, композитор:
— Не все запасы в деньгах. У меня есть пара гитар, которые, если наступит совсем черный день, могу продать. Есть дача, без которой можно прожить, и, если сильно прижмет, могу продать.
А деньги быстро тают или девальвируются, накопления надо переводить во что-то. В драгоценностях я не очень понимаю. Произведений искусства тоже нет, этот рынок сильно коррумпирован, и мне с большой вероятностью всучат какую-то ерунду. А вот в гитарах я разбираюсь. Запасов продуктов больше чем на неделю даже во времена дефицита не делал. Это бред. Если все рухнет, то сколько же продуктов нужно, чтобы их хватило на долгое время?
Сергей Ряховский, начальствующий епископ Российского объединенного союза христиан веры евангельской (пятидесятников), член Общественной палаты РФ, член Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте РФ:
— Как человек верующий, смотрю на земную жизнь лишь как на фрагмент жизни вечной души. Это значит, что понятие черного дня для меня имеет несколько другой смысл. Нам важно задуматься о том, что мы должны собирать. Наше истинное богатство — мир, любовь, добрые дела — всегда остается с нами. Их мы собираем не на черный, а на светлый день. На день Пришествия Господа.
А если речь идет о таком черном дне, когда все построенное за жизнь разрушается, о дне бедствия, то в Библии очень хорошо сказано по этому поводу: «А я должен быть спокоен в день бедствия». Для меня черный день — это время, когда нужно довериться Богу, больше положиться не на кого.
Алла Довлатова, актриса, телерадиоведущая:
— Ничего не запасаю, к сожалению. Мне недавно приснился апокалиптический сон, который привел меня в ужас: вот так останешься без работы, зарплаты, и что делать!? Да и опыт моих друзей-актеров говорит, что те, кто еще до ковида обеспечил себя всем необходимым на долгие месяцы, гораздо легче перенесли тяготы этого периода. Так что, наверное, сейчас я коренным образом пересмотрю свое отношение к теме запасов. Беда только в том, что почти все, что зарабатываю, я трачу на текущие нужды. Но придется менять отношение к деньгам.
Александр Денисенко, финансовый консультант:
— Я уже давно подготовился к нему. Активы свои распределил в доллары, в рубли, в недвижимость. Где спрятаться, у меня тоже есть. Чего мне еще готовиться?! Если этот день придет, то все телодвижения будут бессмысленными, потому что, скорее всего, дело закончится ядерной войной.
Екатерина Косарева, владелец консалтингового агентства WMT Consult:
— У меня под кроватью в специальном ящике для хранения — консервы рыбные и овощные, тушенка, рядом — запасы воды в пятилитровых бутылках и тому подобное. Пополняю и перераспределяю эти запасы еще с ковидных времен. Тогда же нам показалось, что вот он, черный день, настал. Хранить крупы и макароны под кроватью не рекомендую, может кто-нибудь завестись. Держу их на балконе.
Елизавета Дружинина, руководитель школы танцев «Свободная пластика»:
— У бабушки с дедушкой была дача в глухой деревне под Новгородом, и лет десять назад родители купили соседний домик на мое имя именно на черный день. Но я в нем никогда не была. А пару лет назад они открыли счет в банке на меня и положили на него некую сумму с условием, что тоже на этот чертов день. А я копила только в детстве. У меня с материальным сложно: бывает, возвращаюсь из командировки, а ужин приготовить не из чего. Меня больше волнует моя внутренняя сила и энергия. Если они будут, то и никакой день не страшен. Правда, теперь, с рождением ребенка, придется изменить отношение к черному дню.