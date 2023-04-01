Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Юрий Каннер, президент Российского еврейского конгресса:

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

— Раньше, когда было туговато, запасались впрок многими вещами. В начале 90-х даже засыпали в амбар в родовом доме моего приятеля в деревне под Новосибирском несколько тонн пшеницы. Но, к счастью, эти запасы так и не пригодились, пришлось их перепродать.

Сейчас же, как и многие россияне, заготавливаем запасы на «белый день». Грядет светлый праздник Пейсах, у православных — Пасха. Запасаемся яйцами, мацой, другими продуктами. В холодильнике припасена бутылка отличной водки — ждем в гости любимого племянника, который ее обожает.

Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

Федор Конюхов, путешественник-рекордсмен:

— Природные катаклизмы по масштабам не сравнятся ни с какими лавинами и цунами от решений банковской системы или правительства. Поэтому у меня есть НЗ (неприкосновенный запас) путешественника: вода, охотничьи спички, сублимированные продукты, одежда, носки и термобелье.

Я думаю не о том, как деньги уберечь, а о том, чтобы всегда быть готовым к любым вызовам, которые бросает природа. И опасаюсь не черного дня, а неумения людей объединиться перед любыми невзгодами.

Фото: Хуберт Голстейн, Коммерсантъ

Алексей Мамонтов, президент Московской международной валютной ассоциации:

— В шутке — «по рекомендации Минфина, отложенного на черный день должно хватить минимум на год» — лишь часть шутки. Мои точки опоры — депозиты, драгоценные инвестиционные монеты, «голубые фишки», ПИФы, облигации. И я эффективно ими управляю.

Если у кого сохранились доллары и евро, то лучше хранить их в наличной форме и в банковских ячейках, чтобы оперативно воспользоваться. Ну а для поддержания доходности можно взять облигации компаний растущих секторов.

Фото: instagram.com / lleokaganov

Леонид Каганов, писатель-фантаст, поэт, сценарист:

— Запасов нет. Денег никогда не копил: то ли их у меня не было в достаточном количестве, то ли так жил безбедно, что копить не приходило в голову. У меня на черный день есть только идеи.

Я же писатель, хотя сейчас уже больше программист. И эту профессию я получил в запас на черный день, но она и сейчас пригодилась. У меня есть записная книжка, куда записываю идеи, смешные слова, сюжеты. Когда мне будет лет 90 и Альцгеймер, и я не смогу придумывать ни смешных слов, ни идей, ни новых сюжетов, вот у меня и будет запас, из которого я буду что-то брать.

Фото: Антон Белицкий, Коммерсантъ

Юрий Лоза, певец, композитор:

— Не все запасы в деньгах. У меня есть пара гитар, которые, если наступит совсем черный день, могу продать. Есть дача, без которой можно прожить, и, если сильно прижмет, могу продать.

А деньги быстро тают или девальвируются, накопления надо переводить во что-то. В драгоценностях я не очень понимаю. Произведений искусства тоже нет, этот рынок сильно коррумпирован, и мне с большой вероятностью всучат какую-то ерунду. А вот в гитарах я разбираюсь. Запасов продуктов больше чем на неделю даже во времена дефицита не делал. Это бред. Если все рухнет, то сколько же продуктов нужно, чтобы их хватило на долгое время?

Фото: Личный архив Сергея Ряховского

Сергей Ряховский, начальствующий епископ Российского объединенного союза христиан веры евангельской (пятидесятников), член Общественной палаты РФ, член Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте РФ:

— Как человек верующий, смотрю на земную жизнь лишь как на фрагмент жизни вечной души. Это значит, что понятие черного дня для меня имеет несколько другой смысл. Нам важно задуматься о том, что мы должны собирать. Наше истинное богатство — мир, любовь, добрые дела — всегда остается с нами. Их мы собираем не на черный, а на светлый день. На день Пришествия Господа.

А если речь идет о таком черном дне, когда все построенное за жизнь разрушается, о дне бедствия, то в Библии очень хорошо сказано по этому поводу: «А я должен быть спокоен в день бедствия». Для меня черный день — это время, когда нужно довериться Богу, больше положиться не на кого.

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Алла Довлатова, актриса, телерадиоведущая:

— Ничего не запасаю, к сожалению. Мне недавно приснился апокалиптический сон, который привел меня в ужас: вот так останешься без работы, зарплаты, и что делать!? Да и опыт моих друзей-актеров говорит, что те, кто еще до ковида обеспечил себя всем необходимым на долгие месяцы, гораздо легче перенесли тяготы этого периода. Так что, наверное, сейчас я коренным образом пересмотрю свое отношение к теме запасов. Беда только в том, что почти все, что зарабатываю, я трачу на текущие нужды. Но придется менять отношение к деньгам.

Фото: Fintonkosti.ru

Александр Денисенко, финансовый консультант:

— Я уже давно подготовился к нему. Активы свои распределил в доллары, в рубли, в недвижимость. Где спрятаться, у меня тоже есть. Чего мне еще готовиться?! Если этот день придет, то все телодвижения будут бессмысленными, потому что, скорее всего, дело закончится ядерной войной.

Фото: WMT Consult

Екатерина Косарева, владелец консалтингового агентства WMT Consult:

— У меня под кроватью в специальном ящике для хранения — консервы рыбные и овощные, тушенка, рядом — запасы воды в пятилитровых бутылках и тому подобное. Пополняю и перераспределяю эти запасы еще с ковидных времен. Тогда же нам показалось, что вот он, черный день, настал. Хранить крупы и макароны под кроватью не рекомендую, может кто-нибудь завестись. Держу их на балконе.

Фото: Личный архив Елизаветы Дружининой

Елизавета Дружинина, руководитель школы танцев «Свободная пластика»:

— У бабушки с дедушкой была дача в глухой деревне под Новгородом, и лет десять назад родители купили соседний домик на мое имя именно на черный день. Но я в нем никогда не была. А пару лет назад они открыли счет в банке на меня и положили на него некую сумму с условием, что тоже на этот чертов день. А я копила только в детстве. У меня с материальным сложно: бывает, возвращаюсь из командировки, а ужин приготовить не из чего. Меня больше волнует моя внутренняя сила и энергия. Если они будут, то и никакой день не страшен. Правда, теперь, с рождением ребенка, придется изменить отношение к черному дню.

Группа «Прямая речь»