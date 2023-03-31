В Крыму переизбрали руководство Совета судей

В Крыму по итогам работы VI Конференции судей переизбрано руководство Совета судей, квалификационной коллегии и экзаменационной комиссии по приему экзаменов у кандидатов в судьи. Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Верховного Суда республики Крым Фото: пресс-служба Верховного Суда республики Крым

В частности, председателем Совета судей Крыма была избрана зампредседателя Верховного суда республики Татьяна Шкляр, председателем экзаменационной комиссии по приему квалификационного экзамена на должность судьи — заместитель председателя Верховного суда региона Виктор Скляров, говорится в сообщении.

Председателем Квалификационной коллегии судей Крыма избран председатель судебного состава судебной коллегии Верховного суда республики Дмитрий Михайлов.

Михаил Волкодав

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