В Крыму переизбрали руководство Совета судей

В Крыму по итогам работы VI Конференции судей переизбрано руководство Совета судей, квалификационной коллегии и экзаменационной комиссии по приему экзаменов у кандидатов в судьи. Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда республики.
Фото: пресс-служба Верховного Суда республики Крым
В частности, председателем Совета судей Крыма была избрана зампредседателя Верховного суда республики Татьяна Шкляр, председателем экзаменационной комиссии по приему квалификационного экзамена на должность судьи — заместитель председателя Верховного суда региона Виктор Скляров, говорится в сообщении.
Председателем Квалификационной коллегии судей Крыма избран председатель судебного состава судебной коллегии Верховного суда республики Дмитрий Михайлов.
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