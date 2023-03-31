Lada входит в тройку самых популярных легковых автомобилей с пробегом по итогам первого квартала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба ВТБ со ссылкой на данные статистики банка и ВТБ Лизинг.

Средний возраст автомобилей с пробегом, которые приобретали физические лица за отчетный период, составил 7,2 года. Наибольшим спросом пользовались машины марок Kia, Hyundai и Lada. Доля машин российского автопроизводителя в выдачах составляет около 9%.

По данным банка, в настоящее время на один новый проданный автомобиль в самом массовом, легковом сегменте приходится восемь бывших в эксплуатации.

Евгений Чернов