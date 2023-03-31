Беспилотные технологии будут развивать в Ульяновске

Губернатор Ульяновской области Алексей Русских подписал с начальником Главного управления инновационного развития Минобороны РФ генерал-майором Александром Осадчуком соглашение о развитии в регионе беспилотных систем, сообщил глава региона в своем телеграм-канале. «Будем развивать отечественные беспилотные системы в Ульяновской области. Задачи стоят важные. Наш регион не подведет. Благодаря сотрудничеству мы определим стандарты производства беспилотных авиационных систем, ускорим импортозамещение компонентов и комплектующих для них», — сказал господин Русских, заметив, что «соглашение позволит разработать собственные перспективные образцы беспилотных систем и выстроить современную систему обучения операторов».

Как сообщает пресс-служба губернатора, соглашение, — трехстороннее. Оно предполагает взаимодействие между Главным управлением инновационного развития Минобороны, правительством региона и региональным Агентством технологического развития. «Документ предусматривает развитие отрасли беспилотных авиационных систем, в том числе обеспечение рынка беспилотных авиационных систем необходимыми комплектующими», отмечает пресс-служба.

По данным «Ъ-Волга», взаимодействие предполагается в сфере разработки технологий, в развитии образовательных проектов этой сферы, поддержки производства беспилотных систем.

В январе в Ульяновской области на базе регионального Агентства технологического развития уже создан Центр беспилотных систем. Как сообщало облправительство, предполагается, что центр «станет единой точкой входа для региональных органов власти, предпринимательского, научного и экспертного сообщества для получения максимального практического и экономического эффекта от внедрения беспилотных технологий в работу отраслей региона». В числе задач центра — формирование единого регионального государственного гражданского заказа на применение беспилотных систем отечественного производства, взаимодействие с производителями беспилотных систем и их компонентов, формирование региональной системы подготовки специалистов в сферах разработки и эксплуатации беспилотных систем, развитие в регионе инфраструктуры, необходимой для эксплуатации беспилотных систем.

Андрей Васильев, Ульяновск