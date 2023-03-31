В Краснодарском крае создадут реестр рек, требующих расчистки или углубления

Отдельный реестр рек, которым необходимо углубление или расчистка, создадут на Кубани. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

По данным властей, министерство природных ресурсов Краснодарского края за 2,5 года углубило 42 водных объекта протяженностью 89 км. Однако работа ведется не в достаточном объеме и носит единичный характер.

«Необходимо сформировать реестр таких мест, где требуется расчистка русел рек, или провести дноуглубительные работы. При этом следует учесть статистические данные о подтоплениях и разливах рек из различных источников, в том числе основываясь на мнениях жителей и принимать необходимые меры»,— подчеркивает замглавы региона Роман Лузинов.

И. о. министра природных ресурсов Кубани Сергей Еремин порекомендовал главам районов включиться в процесс реализации таких проектов, а в Туапсинском районе обратить внимание на расчистку русел рек. Этот район — один из самых паводковых в крае.

Олег Исаев

Читайте нас в Telegram