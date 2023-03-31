Ярославца в третий раз осудили за пьяное вождение

В Ярославле суд вынес приговор местному жителю за вождение в состоянии алкогольного опьянения. Как отмечается в сообщении областной прокуратуры, ранее мужчина уже был дважды судим за аналогичное преступление. Ему по совокупности приговоров назначено наказание в виде реального лишения свободы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Машина ДПС ГИБДД, Ярославль

Машина ДПС ГИБДД, Ярославль



«Суд с учетом позиции государственного обвинителя прокуратуры района, смягчающих вину обстоятельств, по совокупности приговоров назначил наказание в виде 11 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами на 5 лет»,— говорится в сообщении областной прокуратуры.

Суд установил, что осенью 2022 года обвиняемого остановили сотрудники ГИБДД в Красноперекопском районе Ярославля для проверки документов. Было выявлено, что водитель Volkswagen Polo находился в состоянии опьянения. В ходе расследования обвиняемый признал вину в полном объеме.

Алла Чижова