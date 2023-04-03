Новые игры со старыми рисками

Правила игры в инвестиции на «дружественных» рынках выясняет корреспондент отдела экономики Татьяна Едовина

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Татьяна Едовина

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Татьяна Едовина

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

На российском рынке сложилась уникальная ситуация: розничные инвесторы теперь рассматриваются в качестве основного, если не единственного источника длинных денег,— это предусматривает концепция «финансового суверенитета», представленная правительством на прошлой неделе (в ней заложено повышение капитализации рынка акций с 22% ВВП до 32%). Однако возможности вложений за рубежом для таких инвесторов расширяются медленно (это касается инвестирования через российских брокеров и УК) и сопровождаются осложнением выведения средств за пределы РФ, если гражданин планирует инвестировать через иностранные площадки (на прошлой неделе Райффайзенбанк объявил о дополнительных ограничениях на SWIFT-переводы, а филиал МТС-банка в Абу-Даби ждет отзыва лицензии).

Еще одна проблема — относительная закрытость и зарегулированность самих рынков «дружественных» стран. В качестве основного направления вложений в ценные бумаги за пределами РФ рассматривается Китай, но доступ к его рынку по-прежнему ограничен. Для торговли бумагами на биржах материкового Китая требуется статус квалифицированного зарубежного институционального инвестора, его получение сопряжено с прохождением целого ряда регуляторных процедур, и среди российских игроков наличие QFII является скорее исключением. Альтернативой служат инвестиции в акции китайских компаний, размещенные на бирже Гонконга. Этот инструмент является более доступным, однако российским инвесторам доступна лишь малая часть торгуемых бумаг, а риски усиления давления на депозитарии нельзя считать полностью снятыми (с этим связаны в том числе ограничения ЦБ по операциям с такими бумагами для неквалифицированных инвесторов).

Более близким направлением (по крайней мере в рамках соседства по ЕАЭС) остается Казахстан, однако биржи страны по-прежнему не могут похвастаться высоким оборотом, а инфраструктурные организации крайне аккуратно оценивают риски вторичных санкций. Другие же рынки — в том числе иранский и индийский — остаются практически недоступными для российских инвесторов.

Впрочем, у желающих вложиться в бумаги эмитентов из «дружественных» стран беспокойство могут вызвать не только условия доступа, но и ключевые характеристики этих рынков: помимо новой страновой специфики потенциальных инвесторов ждут хорошо знакомые проблемы, зачастую для оценки бумаг здесь также не хватает информации (по многим российским эмитентам она закрыта из-за рисков санкций), а возможности роста тесно увязаны с действиями регуляторов — как в случае с компанией Alibaba, получившей «зеленый свет» на IPO на три года позже и лишь после разделения на шесть частей.