В Севастополе похоронили погибшего в спецоперации бойца ЧВК «Вагнер»

31 марта в Севастополе прошла церемония прощания с бойцом ЧВК «Вагнер» — разведчиком Андреем Тюниным. В день похорон ему бы исполнилось 43 года, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Михаила Развожаева Фото: Telegram-канал Михаила Развожаева

Андрей Тюнин родился в Севастополе. Позже с семьей он переехал на Камчатку, где окончил школу. Поэтому у него был позывной «Камчатка». Бойца наградили крестом ДНР, а также медалями «За отвагу» и ЧВК «Вагнер».

Военнослужащий погиб в боях за Артемовск (Бахмут) при выполнении боевого задания. Его похоронили на «Аллее славы» на кладбище Кальфа.

Татьяна Ручкина

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