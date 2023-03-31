Суд с оттенком шоу

Суд по делу голливудской звезды превратился в шоу. В результате разбирательства Гвинет Пэлтроу полностью оправдана. Актрису обвиняли в нанесении травм 76-летнему офтальмологу на горнолыжном склоне. Инцидент произошел в феврале 2016-го на курорте Дир-Вэлли. Потерпевший Терри Сандерсон утверждал, что Пэлтроу врезалась в него и оставила лежать на снегу серьезно раненым. Но доказать это ему не удалось, и Пэлтроу присудили $1 компенсации, как она и запрашивала. Изначально же истец требовал $3 млн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Reuters Фото: Reuters

Суд привлек внимание пользователей в соцсетях: скриншоты трансляции разбирали на мемы, а образы Гвинет Пэлтроу обсуждали модные критики. В какой-то момент потерпевший даже отправил дочерям сообщение со словами: «Я теперь знаменит». После этого в суде у него поинтересовались, что это было.

Актриса, в свою очередь, уверяла, что Сандресон сам въехал ей в спину, из-за чего они оба повалились в сугроб. А иск — это просто попытка эксплуатировать ее популярность и богатство. Кроме того, Пэлтроу подчеркнула, что не уверена, что произошедшее не было домогательством.

«— Подтвердите, что я правильно поняла ваши слова: "Я не была уверена, было ли это нападение сексуального характера"?

— Я спускалась с горы, и его лыжи попали между моими лыжами, и затем ко мне прижалось тело, и я услышала очень странный хрюкающий звук. Я думала, это розыгрыш или какое-то извращение?»

Но почему судебный процесс стал таким популярным? Партнер агентства Lunar Hare Александр Перепелкин уверен, что знаменитость специально превратила происходящее в fashion-перфоманс: «Все соскучились по Гвинет Пэлтроу как актрисе. Она в последние годы выступает только в качестве lifestyle-гуру, все забыли, что она великолепная артистка. И сейчас она выдала одну из своих лучших ролей.

Когда-нибудь этот суд экранизируют и получится комедия, если честно. Ведь все складывается гладко, как в каком-то классном фильме: есть закрученный сюжет, есть голливудские актеры.

Кроме того, сейчас это все быстро распространяется с помощью соцсетей. Все сделано по законам поп-культуры, только в реальной жизни. Так что довольно банальная, с одной стороны, история превратилась действительно в целое шоу с Гвинет Пэлтроу в главной роли. Ее образы тщательно продумывались.

И это на самом деле довольно характерно для Америки, как и то, что, например, никто из политиков не пренебрегает fashion-высказываниями. Тот же суд над Анной Делви в свое время тоже стал так популярен, потому что за ней следили как за fashion-инфлюенсером».

В свою очередь, адвокат бюро «Деловой фарватер» Артем Раевский считает, что ключевую роль все же сыграли изначально сильные позиции защиты: «Когда любая публичная персона оказывается под пристальным вниманием общественности и становится предметом обсуждения, то акцент делается на ее жесты, мимику и образ в целом. Понятно, что Гвинет Пэлтроу — голливудская звезда, актриса. Было бы странно, если бы она пришла на судебное заседание в неадекватном состоянии либо в тряпье. Кроме того, с ней работают профессиональные юристы, которым удалось убедить присяжных заседателей в своей правоте, что и сыграло ключевую роль в этом процессе».

Зарубежные СМИ называли это судебное разбирательство главным процессом марта и сравнивали с предыдущим громким процессом с участием голливудских актеров — Джонни Деппа против Эмбер Херд.

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Сабина Адлейба