Порядка 70 тысяч вакансий представят работодатели Кубани на Всероссийской ярмарке трудоустройства

Работодатели Кубани представят на Всероссийской ярмарке вакансий, первый этап которой пройдет в крае 14–15 апреля, около 70 тыс. вакансий. Об этом сообщает администрация региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба минтруда и соцразвития Краснодарского края Фото: пресс-служба минтруда и соцразвития Краснодарского края

Ярмарки вакансий проведут и во всех муниципалитетах края, данные о местах их прохождения размещены на сайте минтруда и соцразвития края.

Имеющиеся вакансии разместили предприятия разных отраслей. В частности, требуются главные инженеры, аналитики, зоотехники, водители-экспедиторы, слесари механосборочных работ, токари, геодезисты, врачи-стоматологи. Кроме общения с потенциальными работодателями, на ярмарке можно будет узнать о том, как повысить профессиональные компетенции или пройти переобучение, получить господдержку при трудоустройстве или переезде в другой регион.

Второй этап Всероссийской ярмарки трудоустройства запланирован на июнь. К этому времени на портале «Работа России» планируется создать отдельную страницу, где соискатели смогут ознакомиться с лучшими предложениями со всех регионов.

Михаил Волкодав

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