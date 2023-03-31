В воскресенье, 2 апреля в девяти районах Кубани пройдут выборы глав и депутатов поселений. Об этом сообщает пресс-служба партии «Единая Россия» в Краснодарском крае.
Фото: пресс-служба партии «Единая Россия» на Кубани
В семи поселениях досрочно выберут глав. Речь идет о Пушкинском и Гирейском поселениях (Гулькевичский район), Атаманском поселении (Павловский район), Васюринском (Динской район), Воздвиженском (Курганинский), Песчаном (Тбилисский) и Ейскоукрепленском (Щербиновский район).
Кроме того пройдут дополнительные выборы в Советы депутатов. Их проведут в Атаманском, Полтавском и Темрюкском поселениях — по два мандата, а также в Мирском поселении Кавказского района — один мандат.
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