В воскресенье, 2 апреля в девяти районах Кубани пройдут выборы глав и депутатов поселений. Об этом сообщает пресс-служба партии «Единая Россия» в Краснодарском крае.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба партии «Единая Россия» на Кубани Фото: пресс-служба партии «Единая Россия» на Кубани

В семи поселениях досрочно выберут глав. Речь идет о Пушкинском и Гирейском поселениях (Гулькевичский район), Атаманском поселении (Павловский район), Васюринском (Динской район), Воздвиженском (Курганинский), Песчаном (Тбилисский) и Ейскоукрепленском (Щербиновский район).

Кроме того пройдут дополнительные выборы в Советы депутатов. Их проведут в Атаманском, Полтавском и Темрюкском поселениях — по два мандата, а также в Мирском поселении Кавказского района — один мандат.

Татьяна Ручкина

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