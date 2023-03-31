На майские праздники в Краснодарском крае ожидают полмиллиона туристов

Власти Краснодарского края прогнозируют туристический поток на майские праздники в количестве 500 тыс. отдыхающих, сообщает пресс-служба администрации края со ссылкой на губернатора Вениамина Кондратьева. Номерной фонд курортов Кубани на этот период забронирован на 54%.

По данным краевой администрации, в настоящее время туристы активно резервируют места размещения и на высокий сезон. На Черноморском побережье раскуплено более половины мест, на Азовском – около 20%. Самыми популярными направлениями для отдыха являются Сочи, Анапа и Геленджик. В Краснодарском крае работает около 10,5 тыс. средств размещения, где одновременно могут отдыхать 550 тыс. человек. В прошлом году регион посетили 17,4 млн туристов, с начала года – более 1,7 млн отдыхающих.

Анна Перова, Краснодар