В Ярославле горожанам продемонстрировали новые автобусы

В Ярославле состоялась презентация новых автобусов, которые с 1 апреля будут работать на городских и пригородных маршрутах в областном центре. Об этом сообщает пресс-служба правительства Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Презентация автобусов в Ярославле

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Презентация автобусов в Ярославле

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Новые автобусы выставили на Советской площади Ярославля. Любой желающий мог осмотреть салон, протестировать систему бесконтактной оплаты, пообщаться с водителями автобусов. Вместе с ярославцами новую технику оценил губернатор Михаил Евраев. Глава Ярославской области подчеркнул, что региональное правительство проводит комплексную модернизацию общественного транспорта.

«Мы запускаем самый масштабный проект по обновлению общественного транспорта за пределами Москвы и Санкт-Петербурга. В нашей стране единицы регионов, которые могут позволить себе иметь современный, новый общественный транспорт. Безусловно, столица Золотого кольца достойна этого. В течение двух месяцев будет проходить поэтапная замена всего парка – порядка 670 автобусов. Кроме того, мы подали заявку на федеральную поддержку, чтобы продолжить модернизацию и в других районах области. Наша задача – сделать так, чтобы все автобусы, работающие на маршрутах региона, были новыми»,— заявил Михаил Евраев.

Как сообщили в ярославском правительстве, на первом этапе в рейсы в Ярославле и пригороде выйдут 102 новых автобуса разных классов вместимости. Доработка новой транспортной сети города велась ярославским правительством и общественниками в течение трех месяцев. Решались вопросы по изменению расписания рейсов, корректировались интервалы движения. Как добавил Михаил Евраев, процесс продолжается. Замечания и предложения ярославцы могут высказать по единому номеру 122.

Как отметили в региональном правительстве, над каждой дверью размещены датчики пассажиропотока. В случае необходимости они помогут изменить график движения того или иного автобуса. В ярославском департаменте транспорта внимательно следят за исполнением перевозчиками условий контрактов, включая укомплектованность салонов оборудованием. Губернатор отметил, что медиапанели для транспортных средств дошли не до всех автобусов. Как сообщил господин Евраев, все оборудование уже в пути, правительство региона держит ситуацию под постоянным контролем.

Ярославский губернатор отдельно остановился на вопросе стоимости проезда: разовая поездка будет дороже, нежели покупка месячного проездного билета.

«Мы субсидируем поездки для жителей региона, поэтому разовый билет будем делать дороже, чтобы была разница между тем, что платят жители и туристы», – сказал Михаил Евраев.

Андрей Иванов