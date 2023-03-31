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Больше 13,5 тысячи заявлений в первый класс подали в Удмуртии

В Удмуртии родители будущих первоклассников подали порядка 13,7 тыс. заявлений на зачисление, сообщает пресс-служба главы и правительства региона. Наибольшее количество поступило через Единый портал государственных услуг — 10 тыс.

Так, на первом месте по количеству принятых заявлений через ЕПГУ оказался Ижевск, на втором — Воткинск, на третьем — Сарапул.

Еще порядка 3,6 тыс. родители подали во время личного обращения.

Напомним, в этом году подать заявление о зачислении в 1-й класс можно тремя способами: лично в школе, письмом с уведомлением по Почте России или через Единый портал государственных и муниципальных услуг. Всего в 2023 году в первый класс примут 22 тыс. детей.

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