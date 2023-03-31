Владимир Быкодоров покинул Свердловский краеведческий музей

Как стало известно «Ъ-Урал», заместитель генерального директора Свердловского областного краеведческого музея имени Клера (СОКМ) Владимир Быкодоров завершил работу в учреждении. Его должность сокращена решением министерства культуры Свердловской области. Он курировал подготовку и реализацию музейных проектов и услуг. «Я остаюсь в музейном пространстве. Чем буду заниматься — скажу позже, сейчас нахожусь в поиске»,— сообщил «Ъ-Урал» господин Быкодоров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Заместитель генерального директора Свердловского областного краеведческого музея имени Клера Владимир Быкодоров

Фото: Николай Яблонский, Коммерсантъ Заместитель генерального директора Свердловского областного краеведческого музея имени Клера Владимир Быкодоров

Фото: Николай Яблонский, Коммерсантъ

Владимир Быкодоров родился 25 августа 1957 года. Окончил исторический факультет УрГУ. В 1987 году участвовал в создании Музея молодежи (на базе Музея комсомольских организаций), был его директором. В 1990-е годы Музей молодежи стал одной из знаковых выставочных площадок Екатеринбурга. В 2005 году музей был закрыт, а господин Быкодоров перешел на работу в СОКМ.

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Николай Яблонский