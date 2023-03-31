В Екатеринбурге закрылся первый филиал кофейни Engels на Хохрякова

Кофейня Engels («Энгельс») в центре Екатеринбурга на ул. Хохрякова закрылась. Как указано в социальных сетях заведения, кофейня прекратила работу с сегодняшнего дня, но возобновит ее после ремонта.

«Наш "Энгельс" на Хохрякова закрывается полностью на большое обновление! Встретимся 13 апреля», — говорится в сообщении заведения. В кофейне пояснили, что несколько дней назад они закрыли один зал, а с 31 марта всю кофейню.

Ранее владелец заведения Валентин Кузякин заявлял, что компания планирует поменять кофейню на ул. Хохрякова.

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