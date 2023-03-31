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Коммерсантъ FM
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Совет директоров «Аэрофлота» не рекомендовал выплату дивидендов

Совет директоров компании «Аэрофлот» не рекомендовал выплату дивидендов по итогу 2022 года. В компании объяснили это решение приоритетностью «сохранения достаточного запаса ликвидности и денежных средств на счетах компании». «Аэрофлот» не выплачивал дивиденды и по итогам 2021 года.

«Принимая это во внимание, совет директоров выработал подход к распределению финансового результата, согласно которому не предполагается выплачивать дивиденды по итогам 2022 года»,— говорится в сообщении пресс-службы «Аэрофлота». Заседание совета директоров прошло 28 марта.

« При этом компания сохраняет приверженность дивидендной политике, нацелена на выплату дивидендов и планирует в будущем рассматривать данный вопрос с учетом интересов компании и ее акционеров»,— отмечает компания.

24 марта «Аэрофлот» вернулся к раскрытию операционной отчетности. Из нее следует, что в феврале пассажирооборот вырос на 18,4%, объем внутренних перевозок — на 12,1%, а объем международных, наоборот, упал на 10,9%. Отчетность по МФСО компания не раскрывает с первого квартала 2022 года.

Анастасия Ларина

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