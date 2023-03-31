Затор на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области сократился до 17 км

Пробка на федеральной автодороге сократилась до 17 км — с 946 км по 963 км, сообщает ГУ МЧС Ростовской области.

Спасатели продолжают оказывать помощь людям, застрявшим на дороге из-з сильнейшего снегопада. Участок патрулируется по семи маршрутам для адресной помощи.

«Мобильные группы спасателей осуществляют доставку воды, продуктов питания, находящимся в пробке людям, а также топлива для заправки их транспорта», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС региона.

Госкомпания «Автодор» сообщила, что время на восстановление движения по М-4 в полном объеме составит не порядка суток, как предполагалось ранее, а около 8-10 часов.

Анастасия Назарова