Основной спрос на теневые финансовые услуги в 2022 году формировался в строительстве и торговле

Объемы подозрительных операций в банковском секторе в 2022 году сократились на 5%, сообщил ЦБ РФ. Незаконный вывод средств за рубеж снизился до минимального за весь период мониторинга уровня — 36 млрд руб. Объемы обналичивания денежных средств в банковском секторе оказались чуть выше, чем в 2021 году,— 64 млрд руб. Во внебанковском, наоборот, сократились на 5%, до 29 млрд рублей. При этом основной спрос на теневые финансовые услуги в 2022 году, как и годом ранее, формировался в строительном секторе (43%), торговле (26%), а также сфере услуг (19%).

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По оценкам ЦБ, снижению объема подозрительных операций способствовало внедрение платформы «Знай своего клиента».