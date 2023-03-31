Российская наука возрождается

Чрезвычайно важным вопросом для быстрого развития страны является состояние ее науки и техники. Положение русской науки долгое время было затруднительным из-за войны, прервавшей научные связи с заграницей, блокады и гражданской войны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: VK.com / ПКБ №1 им. Н.А. Алексеева Фото: VK.com / ПКБ №1 им. Н.А. Алексеева

Каково же современное состояние науки в Советской России? Некоторые данные по этому вопросу дает только что закончившийся первый Всероссийский научный съезд по психоневрологии. На съезд съехалось около 500 деятелей науки из Москвы, Петрограда, всех провинциальных университетских городов. Это значит, что 1923 год дает возможность осуществлять высшую коллективную форму научной деятельности — созывать научные съезды.

Съезд смог состояться без денежной субсидии, на средства участников съезда. Это показывает, что материальное положение научных работников улучшилось. Конечно, большое значение сыграло академическое снабжение КУБУ (комиссии по улучшению быта ученых). На время съезда питательным центром участников стал Дом ученых.

Съезд объединил целый ряд смежных научных отраслей — неврологии, физиологии нервной системы, психиатрии, психологии, педологии, психотехники и психофизиологии труда, криминальной психологии. Важнейшим результатом съезда является установление факта, что русская наука, будучи изолированной, пошла по тому же пути и достигла на нем результатов, стоящих наравне с достижениями немецко-европейской науки.

Важно отметить, что съезд прошел в атмосфере вполне лояльного отношения к советской власти.

Статья А. Дубровского «Возрождение науки», посвященная съезду, была опубликована в «Известиях» 24 января 1923 года.

Публикацию подготовил Алексей Алексеев