Кубанская колония строгого режима судится с властями из-за очистных сооружений

Исправительная колония №6 УФСИН по Краснодарскому краю из поселка Двубратского обратилась с иском к администрации Усть-Лабинского района из-за отказа местных властей вводить в эксплуатацию построенные очистные сооружения. Об этом сообщается в арбитражной картотеке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Соответствующее исковое заявление принято к производству Арбитражным судом Краснодарского края.

Как следует из материалов инстанции, ИК-6 просит признать незаконным отказ администрации в выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию очистных сооружений и обязать ее выдать соответствующий акт, который должен стать основанием для регистрации прав на недвижимое имущество.

Предварительные слушания по делу назначены на 17 мая.

В пресс-службе администрации Усть-Лабинского района не стали отвечать на запрос «Ъ-Кубань» о причинах отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

Согласно данным сайта учреждений ФСИН, ИК-6 в поселке Двубратском Усть-Лабинского района была учреждена в 2004 году. Режим учреждения — строгий, в колонии предусмотрено размещение 660 заключенных.

Андрей Петров

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