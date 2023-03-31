Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Звездная пыль, лица богов и песочная анимация

Куда сходить в Нижнем Новгороде с 1 по 7 апреля

На первой апрельской неделе в Нижнем Новгороде пройдут фестивали, лекции о личности в эпоху Возрождения, звездной пыли, птицах и другие мероприятия. Подробнее о ближайших культурных событиях города — в обзоре «Ъ-Приволжье».

Артефакты-прототипы фотографических работ выставки Ольги Мичи «Лицо божества»

Артефакты-прототипы фотографических работ выставки Ольги Мичи «Лицо божества»

Фото: Нижегородский художественный музей

Артефакты-прототипы фотографических работ выставки Ольги Мичи «Лицо божества»

Фото: Нижегородский художественный музей

31 марта в Пакгаузах на Стрелке открылась выставка «Лицо божества» о том, как представления о богах трансформировались под действием социума и культуры. В экспозиции, организованной НГХМ и московским Центром визуальной культуры, представлены более 70 фотографий в творческой переработке художницы Ольги Мичи. Некоторые совмещены с изображениями реальных артефактов. Выставка работает до 9 мая, стоимость билетов от 150 руб.

1 апреля в Арсенале состоится лекция «Личность как искусство в эпоху Возрождения». Искусствовед Мария Медведева расскажет, как Ренессанс создал представление о человеке как центре вселенной и богоподобном существе. Билеты от 150 руб.

В выставочном зале Нижегородского музея-заповедника «Покровка, 8» 1 и 8 апреля состоится программа «Встречаем весну вместе с птицами». Посетители смогут узнать об особенностях птиц нашего края, трудностях весеннего перелета и поучаствовать в викторине. Билет стоит 300 руб.

Балет «Безымянная звезда»

Балет «Безымянная звезда»

Фото: Нижегородский театр оперы и балета

Балет «Безымянная звезда»

Фото: Нижегородский театр оперы и балета

2 апреля в Театре оперы и балета – балет «Безымянная звезда» о случайной встрече, которая заставит провинциального учителя астрономии и столичную красавицу пересмотреть свои взгляды на мир и на самих себя. Стоимость от 800 руб.

В главном доме усадьбы Гусевых «Заповедных кварталов» 2 апреля пройдет лекция «Гости на этюдах. Где были и что делали в Нижнем Новгороде художники Репин, Шишкин, Лентулов и другие». Затем состоится мастер-класс по акварели. Билеты обойдутся в 1 тыс. руб., в стоимость входят угощения и напитки.

В арт-клубе «Маяковка, 10» 2 апреля состоится музыкально-песочная фантасмагория «Нос» по одноименной повести Гоголя. Мастер песочной анимации Анна Стрелкова создаст спектакль под классическую музыку Прокофьева, Шостаковича, Шнитке и Штрауса. Стоимость билета 500 руб.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

2 апреля в павильоне «Вега» парка «Швейцария» пройдет фестиваль в честь четырехлетия социального проекта для людей с ограниченными возможностями здоровья «Дом удивительных людей». Посетителям представят спектакль-гуляние «Пожар в кармане», ярмарочный балаган, и музыкальную программу от «Не школы барабанов». Также запланирован мастер-класс по песочной терапии от психотерапевта, дискуссии и игры. Посещение бесплатное.

В «Планетарии №1» парка «Швейцария» 5 апреля состоится лекция «Нейтронные звезды и взрывы сверхновых: откуда золото на твоем пальце и железо в крови». Посетителям расскажут, как звездная пыль оказалась «в наших глазах и в пульсации вен», как появились химические элементы и что несет солнечный ветер. Посетить лекцию можно бесплатно по предварительной регистрации.

Подготовила Елена Ковалева

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...