Звездная пыль, лица богов и песочная анимация

На первой апрельской неделе в Нижнем Новгороде пройдут фестивали, лекции о личности в эпоху Возрождения, звездной пыли, птицах и другие мероприятия. Подробнее о ближайших культурных событиях города — в обзоре «Ъ-Приволжье».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Артефакты-прототипы фотографических работ выставки Ольги Мичи «Лицо божества»

Фото: Нижегородский художественный музей Артефакты-прототипы фотографических работ выставки Ольги Мичи «Лицо божества»

Фото: Нижегородский художественный музей

31 марта в Пакгаузах на Стрелке открылась выставка «Лицо божества» о том, как представления о богах трансформировались под действием социума и культуры. В экспозиции, организованной НГХМ и московским Центром визуальной культуры, представлены более 70 фотографий в творческой переработке художницы Ольги Мичи. Некоторые совмещены с изображениями реальных артефактов. Выставка работает до 9 мая, стоимость билетов от 150 руб.

1 апреля в Арсенале состоится лекция «Личность как искусство в эпоху Возрождения». Искусствовед Мария Медведева расскажет, как Ренессанс создал представление о человеке как центре вселенной и богоподобном существе. Билеты от 150 руб.

В выставочном зале Нижегородского музея-заповедника «Покровка, 8» 1 и 8 апреля состоится программа «Встречаем весну вместе с птицами». Посетители смогут узнать об особенностях птиц нашего края, трудностях весеннего перелета и поучаствовать в викторине. Билет стоит 300 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Балет «Безымянная звезда»

Фото: Нижегородский театр оперы и балета Балет «Безымянная звезда»

Фото: Нижегородский театр оперы и балета

2 апреля в Театре оперы и балета – балет «Безымянная звезда» о случайной встрече, которая заставит провинциального учителя астрономии и столичную красавицу пересмотреть свои взгляды на мир и на самих себя. Стоимость от 800 руб.

В главном доме усадьбы Гусевых «Заповедных кварталов» 2 апреля пройдет лекция «Гости на этюдах. Где были и что делали в Нижнем Новгороде художники Репин, Шишкин, Лентулов и другие». Затем состоится мастер-класс по акварели. Билеты обойдутся в 1 тыс. руб., в стоимость входят угощения и напитки.

В арт-клубе «Маяковка, 10» 2 апреля состоится музыкально-песочная фантасмагория «Нос» по одноименной повести Гоголя. Мастер песочной анимации Анна Стрелкова создаст спектакль под классическую музыку Прокофьева, Шостаковича, Шнитке и Штрауса. Стоимость билета 500 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

2 апреля в павильоне «Вега» парка «Швейцария» пройдет фестиваль в честь четырехлетия социального проекта для людей с ограниченными возможностями здоровья «Дом удивительных людей». Посетителям представят спектакль-гуляние «Пожар в кармане», ярмарочный балаган, и музыкальную программу от «Не школы барабанов». Также запланирован мастер-класс по песочной терапии от психотерапевта, дискуссии и игры. Посещение бесплатное.

В «Планетарии №1» парка «Швейцария» 5 апреля состоится лекция «Нейтронные звезды и взрывы сверхновых: откуда золото на твоем пальце и железо в крови». Посетителям расскажут, как звездная пыль оказалась «в наших глазах и в пульсации вен», как появились химические элементы и что несет солнечный ветер. Посетить лекцию можно бесплатно по предварительной регистрации.

Подготовила Елена Ковалева