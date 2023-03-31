Запасы в водохранилищах Крыма увеличились в марте на 8 млн кубометров

Запасы в водохранилищах Крыма к началу апреля увеличились на 8 млн кубометров по сравнению с февралем, до 178,28 млн кубометров. Это произошло несмотря на теплую и сухую погоду со значительным недобором осадков, сообщает крымский гидрометцентр.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Крымский гидрометцентр Фото: Крымский гидрометцентр

«Март на территории Крыма был теплым и сухим. Преобладал неустойчивый характер погоды, определяемый прохождением фронтальных разделов. Средняя температура воздуха составила 7.20 °С и была на 2.30 °С выше нормы. Месяц был со значительным недобором осадков»,— сообщается на сайте гидрометцентра.

Преимущественно осадки были в виде мокрого снега, снега и дождя. По сведениям метеостанции Ай-Петри, снежный покров на яйле сошел 10 марта.

В мае 2014 года Украина перекрыла воду, поступавшую в Крым из Херсонской области по каналу, который обеспечивал 90% потребностей полуострова. При проведении спецоперации российские военные освободили гидротехнический узел Северо-Крымского канала.

Татьяна Ручкина

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