Двух солдат нижегородского гарнизона посадили за избиение командира

Нижегородский гарнизонный военный суд осудил рядовых Багаудина Барахоева и Магомеда Гагиева, которые в июле 2022 года издевались над своим командиром, будучи недовольны его требовательностью во время службы. Матерясь, они схватили лейтенанта за одежду и за шею, били по ногам, чтобы уронить на землю, ударили по голове и срывали с него погоны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Оба солдата были признаны виновными в насильственных действиях в отношении начальника по ст. 334 УК РФ. Их приговорили к двум годам лишения свободы, взыскав с обоих по 50 тыс. руб. в счет компенсации морального вреда побитому лейтенанту, сообщили в военном суде.

Иван Сергеев