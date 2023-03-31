Землю обанкротившегося «Воронежтрубопроводстроя» выставили на торги за 15,7 млн рублей

Конкурсный управляющий АО «Воронежтрубопроводстрой» Анатолий Филатов выставил на торги с начальной ценой 15,7 млн руб. земельные участки компании. Торги проводятся в форме публичного предложения.

В единый лот входят участки в Семилукском районе Воронежской области площадью 2 га, 14,3 га и 1,2 га. Согласно условиям торгов, цена отсечения равна 11 млн руб. Период снижения цены составляет семь дней; первый период начнется 3 апреля.

Ранее с торгов за 150 млн руб. был продан участок предприятия площадью 2,3 га с семью старыми промышленными зданиями (более 3 тыс. кв. м). Лот выкупил местный девелопер ИП «КИТ».

Подробнее о распродаже активов «Воронежтрубопроводстроя» читайте в материале «Ъ-Черноземье» «Труба зовет в многоэтажки».

Владимир Зоркий