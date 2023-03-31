Экс-глава комитета краевого заксобрания курирует в мэрии Москвы улучшение погоды в праздничные дни

Стали известны функциональные обязанности бывшего главы комитета по развитию инфраструктуры заксобрания Антона Удальева, трудоустроившегося в мэрию Москвы. На это обратил внимание портал Ura.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Как указано на сайте мэра Москвы, заместитель руководителя департамента жилищно-коммунального хозяйства города Москвы Антон Удальев курирует, в частности, проведение работ дорожными организациями в период чрезвычайных ситуаций, уборку территорий и выделение техники для ограничения движения людей и автотранспорта при проведении общегородских мероприятий, организацию работ по улучшению погодных условий в праздничные дни, утилизацию снега, обеспечение городских и окружных дорожных служб заказчика противогололедными реагентами и материалами, взаимодействие с ОАТИ и ГИБДД по вопросам комплексного содержания объектов улично-дорожной сети города Москвы.

Господин Удальев занял пост в мэрии Москвы в середине марта 2023 года.