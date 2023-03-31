Паводковую ситуацию на дорогах в Удмуртии ежедневно мониторят аварийные бригады

В Удмуртии создали аварийные бригады, которые круглосуточно дежурят и мониторят паводковую ситуацию на дорогах. На особом контроле находятся объекты из перечня, где возможно затопление, рассказал заместитель председателя правительства региона Игорь Асабин, сообщает пресс-служба главы республика.

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Специалисты Удмуртавтодора также разработали схемы объезда пассажирского транспорта при возникновении подтопления дорог.

Проводятся работы по уборке снега и снежных валов на полную ширину земельного полотна. В настоящее время они завершены на 74%. Особое внимание уделяется расчистке оголовков и русел водопропускных труб от снега и льда.

По словам министра транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии Алексея Горбачева, во время активного половодья дорожная конструкция особенно уязвима. На сегодняшний день от жителей поступают жалобы по грунтовым дорогам. «Делаем все возможное для поддержания объектов в проезжем состоянии, выполняем грейдирование, профилирование и подсыпку материалом»,— подчеркнул господин Горбачев.