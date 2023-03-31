В Курской области под обстрел со стороны Украины попали сразу два района

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об обстреле 31 марта украинскими военными Глушковского и Кореневского районов. По данным главы региона, среди гражданских лиц никто не пострадал.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: telegram.org / @gubernator_46 Фото: telegram.org / @gubernator_46

В своем телеграм-канале господин Старовойт уточнил, что в Кореневском районе в результате обстрела без энергоснабжения осталось село Гордеевка. Ремонтные бригады устраняют повреждения. Глушковский район, по словам губернатора, за день попал под обстрел дважды.

«Но если пять прилетов в окрестностях поселка Теткино каких-либо последствий за собой не повлекли, из двух ударов по поселку Краснооктябрьский один закончился прямым попаданием в частный гараж. Он полностью уничтожен огнем. Расположенный рядом трехэтажный жилой дом обесточен. На месте работают специалисты»,- написал Роман Старовойт.

Владимир Зоркий