В одном из районов Воронежской области с начала СВО простились уже с 11 призванными бойцами

Высокопоставленный госслужащий в Воронежской области впервые публично привел данные о доле потерь военнослужащих во время специальной военной операции на Украине. Глава Каширского района, Герой России и ветеран СОБРа времен Второй чеченской войны Александр Пономарев на брифинге для СМИ в региональном правительстве 31 марта сообщил, что из муниципалитета было призвано по контракту и в рамках мобилизации около 150 мужчин. 11 из них погибли.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава Каширского района Воронежской области, Герой России Александр Пономарев

Фото: Никита Пауков Глава Каширского района Воронежской области, Герой России Александр Пономарев

Фото: Никита Пауков

«Идет специальная операция, к сожалению, у нас есть 11 двухсотых»,— сказал господин Пономарев

Он отметил, что в районе почтили память каждого погибшего местного жителя, их именем навали спортивные турниры, в Кашире висят плакаты с фотографиями и описаниями подвигов военнослужащих. «У тех, кто отправляется в зону боевых действий, не должно быть ощущения, что Родина воспользуется их жертвой и забудет их. Они должны быть уверены, что даже в случае гибели государство позаботится об их семьях, а их имена не забудут»,— пояснил господин Пономарев.

Он считает «истинными патриотами» не только военнослужащих, но и всех работающих «в мирных условиях» ради развития страны: «Это и учителя, и врачи, и другие специалисты». При этом Герой России раскритиковал «мужчин, которые в непростое для страны время оказались в Грузиях и Казахстанах». Причина этого, по мнению господина Пономарева, в том числе в «недостаточном патриотическом воспитании» со стороны самого государства.

Сергей Калашников

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