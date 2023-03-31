В Ярославской области за три дня нашли подрядчика на стройку очистных в Любиме

В Ярославской области в ускоренном формате провели закупочные процедуры по строительству очистных сооружений в Любиме. Запрос цен был объявлен в 21:20 24 марта, а прием заявок завершен в 9:00 28 марта 2023 года. Протоколы закупки через магазин малого объема размещены в ГИС «Государственные закупки Ярославской области».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Действующие очистные сооружения Любима

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Действующие очистные сооружения Любима

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Начальная стоимость контракта по строительству очистных сооружений составляла 291 млн руб., но победитель предложил цену в 249,9 млн. Ценовые предложения подали ярославское госпредприятие «Северный водоканал», которое сейчас обслуживает сети в Любиме, и ООО «Алгоритм» из Ярославля. Лучшим признано ценовое предложение «Алгоритма».

Строительство очистных сооружений в Любиме включает возведение станции водоподготовки, двух резервуаров чистой воды объемом 645 куб. м каждый, канализационной насосной станции и водопроводной насосной станции второго подъема. Весь объем работ должен быть выполнен до ноября 2024 года.

Согласно данным портала госзакупок, ООО «Алгоритм» также будет строить станцию водоочистки и водозабора в селе Новый Некоуз Некоузского района Ярославской области. Стоимость работ по муниципальному контракту составила 121,5 млн руб.

Андрей Иванов