Суд признал врача-анестезиолога из Петербурга виновной в смерти ребенка

Красносельский районный суд Санкт-Петербурга 31 марта признал виновной врача

Детской городской больницы №1 Марию Маркину в причинении смерти 7-летней девочки по неосторожности из-за ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей (ч. 2 ст. 109 УК РФ). Маленькая пациентка скончалась в течении двух часов после неправильной установки венозного катетера. Медик свою вину признала лишь частично, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

По версии следствия, 3 августа 2021 года в больницу поступил ребенок, которому потребовалась установка катетера. Маркина, будучи анестезиологомом-реаниматологом, нарушила процедуру, а именно ввела медицинское приспособление глубже допустимого в вены с левой и правой стороны, причинив этими манипуляциями потерпевшей тяжкий вред здоровью.

После первого прокола фигурантка не учла результаты рентгенограммы органов грудной клетки пациентки, где была зафиксирована перфорация левой подключичной вены. Полноценно консультироваться с коллегами она не стала, и снова приступила к установке катетера в подключичную вену справа, нарушив технику введения устройства повторно.

Процедура продлилась с 14:00 и практически до 16:00. После ошибочных действий врача девочка скончалась от кровотечения и попадания воздуха из поврежденных подключичных вен в обе плевральные полости и сдавления воздухом и кровью органов средостения, которое было обусловлено дефектами оказания медицинской помощи.

На суде Маркина признала только прокол подключичной вены с левой стороны. По ее словам, прокол с правой стороны мог произойти в результате непрямого массажа сердца. Подсудимую приговорили к ограничению свободы сроком на 1,5 года, ей также запретили в течении двух лет заниматься врачебной деятельностью, связанной с оказанием медицинской помощи.

Андрей Кучеров

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