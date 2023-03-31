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Скончался бывший министр сельского хозяйства Удмуртии Петр Першин

В Удмуртии на 75-м году жизни скончался бывший министр сельского хозяйства и продовольствия, почетный гражданин Глазовского района Петр Першин. Об этом сообщает пресс-служба республиканского парламента.

Фото: Пресс-служба госсовета Удмуртии

Фото: Пресс-служба госсовета Удмуртии

«Ушел из жизни замечательный человек, поистине талантливый, очень опытный руководитель. Он всем сердцем любил родной край и искренне радел за благополучие земляков»,— сказано в сообщении.


Напомним, господин Першин начал трудовую деятельность в 1969 году в совхозе «Кожильский» Глазовского района в должности автомеханика. Впоследствии работал главным инженером, директором хозяйства, а в 1991 году возглавил ОАО «Чура» Глазовского района. В 1999 году назначен на должность министра сельского хозяйства и продовольствия Удмуртии, после чего в 2012 году избран депутатом Совета депутатов муниципального образования «Кожильское».

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