На строительство путепроводов на трассе М-7 в Башкирии направят до 545 млн рублей

АО «Башкиравтодор» по итогам запроса предложений 12 апреля выберет подрядчика строительства путепровода над дорогой Новые Маты-Рсаево и путепроводов для проезда сельхозтехники на строящихся участках трассы М-7 в обход населенных пунктов Исаметово, Верхнеяркеево, Лаяшты, Ишкарово, Асяново в Башкирии, сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта — 545,5 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Завершить работы подрядчик должен до 15 сентября 2024 года. Длина участка дороги — 9 км. На нем четыре полосы движения, одна развязка, два моста. Максимальная скорость движения по трассе — 120 км/ч.

Как ранее сообщал «Ъ-Уфа», в сентябре 2022 года ФКУ «Федеральное управление автомобильных дорог „Приуралье“» Росавтодора заключило контракт на строительство и реконструкцию 65 км трассы М-7 в Башкирии с московским АО «Дорожно-строительная компания „Автобан“» за 57,17 млрд руб. Окончание работ запланировано на 31 сентября 2025 года.

Майя Иванова

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