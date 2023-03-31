Порты Крыма готовы поставлять оптовые белорусские товары в страны Ближнего Востока

Порты Крыма готовы экспортировать крупно-оптовые белорусские товары, в том числе удобрения и пиломатериалы, в страны Ближнего Востока. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на зампредседателя совета министров Крыма – постпреда республики при президенте РФ Георгия Мурадова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: PerfectStock Фото: PerfectStock

По его словам, Крым является выгодной для поставки площадкой. Он подчеркнул, что пока ниша еще не занята полностью. Георгий Мурадов отметил, что сейчас корабли из крымских портов принимает Сирия. Поэтому там можно сделать хаб и перевозить товары из Белоруссии постоянно действующей линией, а уже оттуда развозить их по всем странам Ближнего Востока.

«Сирия сейчас уже практически восстановила отношения с ближневосточными государствами, поэтому эта схема действовать может. Также можно вести речь о других площадках на территории стран Северной Африки», - отметил Георгий Мурадов.

Татьяна Ручкина

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