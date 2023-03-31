Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Назначен новый руководитель Региональной службы госстройнадзора Ростовской области

Губернатор Ростовской области Василий Голубев подписал указ о назначении Ярослава Кулика на пост руководителя Региональной службы госстройнадзора. Об этом сообщает пресс-служба главы области.

Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

До нового назначения Ярослав Кулик на протяжении семи лет работал заместителем руководителя Региональной службы государственного строительного надзора. Ранее он занимал различные должности в областном комитете по охране окружающей среды и природных ресурсов. Обязанности главы Региональной службы госстройнадзора исполнял с февраля 2022 года.

Ярославу Кулику 48 лет, он родился и вырос в Ростове-на-Дону. В 2003 году окончил Ростовский госуниверситет. Кандидат юридических наук.

Юрий Сильвестров, руководивший Региональной службы госстройнадзора до назначения Ярослава Кулика, занимает сейчас пост министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области.

Сергей Иванов

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...