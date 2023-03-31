Назначен новый руководитель Региональной службы госстройнадзора Ростовской области

Губернатор Ростовской области Василий Голубев подписал указ о назначении Ярослава Кулика на пост руководителя Региональной службы госстройнадзора. Об этом сообщает пресс-служба главы области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба правительства Ростовской области Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

До нового назначения Ярослав Кулик на протяжении семи лет работал заместителем руководителя Региональной службы государственного строительного надзора. Ранее он занимал различные должности в областном комитете по охране окружающей среды и природных ресурсов. Обязанности главы Региональной службы госстройнадзора исполнял с февраля 2022 года.

Ярославу Кулику 48 лет, он родился и вырос в Ростове-на-Дону. В 2003 году окончил Ростовский госуниверситет. Кандидат юридических наук.

Юрий Сильвестров, руководивший Региональной службы госстройнадзора до назначения Ярослава Кулика, занимает сейчас пост министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области.

Сергей Иванов