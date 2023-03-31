В Ростовской области оборот розничной торговли вырос на 2,1%

В январе—феврале 2023 года населению Ростовской области через розничную торговую сеть продано товаров на сумму 213,4 млрд руб., что выше аналогичного периода прошлого года на 2,1% в сопоставимой оценке. Об этом сообщает Ростовстат. Отмечается, позитивные тенденции в развитии регионального рынка розничной торговли наметились впервые за последние восемь месяцев.

Торговля продуктами, напитками и табачными изделиями выросла на 2,6% к соответствующему периоду 2021 года и заняла 46,1% оборота розничной торговли. Наибольшим спросом пользовались мясо и мясные продукты (13,3% оборота продовольственными товарами крупных и средних организаций), безалкогольные напитки (6,4%), фрукты (4,7%), рыба (3,8%), хлеб (3,8%), овощи (3,6%), молоко (2,5%), яйца (1,4%), макароны (1%) и картофель (0,5%).

Продажи непродовольственных товаров превысили прошлогодние показатели на 1,6% и составили 53,9% оборота. Отмечается рост продаж косметики (6,8% оборота непродовольственными товарами крупных и средних организаций), бытовых электротоваров (4,4%), компьютеров (2,8%), аудио- и видеотехники (2,3%) и мебели (1,4%).

Кристина Федичкина